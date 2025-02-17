南韓醫療人力緊缺！母攜子女輕生 33間醫院拒收
南韓1名媽媽帶著2名子女和友人試圖輕生，送醫時被33間醫院以人手不足等原因拒收。韓國救護車示意圖。（路透）
劉家凱／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕南韓醫療能量緊缺的情況持續存在，忠清北道報恩郡16日下午5時16分許，有1名40來歲的媽媽帶著2名還在念小學的子女，和另名50多歲女性友人試圖在車上輕生，所幸後續都被救回，但過程中總計遭到33間醫院以人手不足等原因拒收。
據《韓聯社》報導，警方當時接獲50多歲女子親友的通報，藉由手機定位找到其位置，並在車上發現另名女性和2名兒童，救護車連忙將4人載走送醫，卻屢屢遭到醫院拒絕。
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警消透露，50來歲女子於事發後1個小時4分鐘左右，終於在忠清北道清州市找到醫療單位收治；至於40多歲的媽媽和2名小孩，則足足花了3小時20分鐘至40分鐘，才在135公里至186公里之外的忠清南道洪城郡、仁川市、京畿道富川市醫院救治。
據了解，這4人在送醫途中都恢復意識，但救護員擔心她們沒有即時接受高壓氧治療，可能會出現記憶力喪失、頭痛等後遺症。警方預計等2名成年女性康復後展開進一步調查，可能會以殺人未遂等罪嫌偵辦2女。