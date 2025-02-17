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    輾壓！南韓總統大選民調出爐 在野黨李在明遙遙領先

    南韓民調機構Realmeter17日發布民調顯示，下屆總統大選熱門人選當中，在野黨魁李在明的支持率遙遙領先。（彭博資料照）

    南韓民調機構Realmeter17日發布民調顯示，下屆總統大選熱門人選當中，在野黨魁李在明的支持率遙遙領先。（彭博資料照）

    2025/02/17 14:22

    劉家凱／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓民調機構Realmeter17日發布的民調顯示，下屆總統大選熱門人選當中，最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明的支持率遙遙領先。

    《韓聯社》報導，Realmeter於13至14日對南韓全國18歲以上選民、共1000人進行了上述調查。結果顯示，李在明以43.3%的支持率居首，其後依序為雇傭勞動部長官金文洙（18.1%）、首爾市長吳世勳（10.3%）、大邱市長洪準杓（7.1%）、執政黨「國民力量」前黨魁韓東勳（5.7%）等。

    此外在一對一條件下，李在明支持率仍輾壓國民力量所有熱門人選，差距均遠超誤差範圍。具體來看，李在明（46.3%）高於金文洙（31.8%）14.5個百分點；李在明（46.6%）高於吳世勳（29%）17.6個百分點；李在明（46.9%）高於洪準杓（26.2%）20.7個百分點。

    南韓總統尹錫悅實施短命戒嚴後，執政黨國民力量黨去年12月曾表示，最快於今年4月或5月提前舉行總統大選。

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