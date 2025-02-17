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    票價破萬仍秒殺！新幹線成「女子摔角擂台」 粉絲0距離觀賞嗨翻

    日本新幹線日前與「東京女子職業摔角」（TJPW）合作，舉行史上第一場女子摔角比賽，邀請8名選手在車廂內展開大對決。（圖擷取自@araiyuki57 IG）

    日本新幹線日前與「東京女子職業摔角」（TJPW）合作，舉行史上第一場女子摔角比賽，邀請8名選手在車廂內展開大對決。（圖擷取自@araiyuki57 IG）

    2025/02/17 14:47

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本新幹線日前與「東京女子職業摔角」（TJPW）合作，舉行史上第一場女子摔角比賽，邀請8名選手在車廂內展開大對決，讓座位上的粉絲們可以在零距離的情況下，欣賞精采的「肉搏戰」。日媒指出，這場新奇比賽僅提供70個觀賽名額，票價更是破萬，但主辦方剛開賣不久，就被瞬間秒殺。

    綜合日媒報導，日本DDT職業摔角曾在2023年9月，在新幹線車廂內舉辦一場男子職業摔角比賽，女子摔角則是在今年2月15日首度登上新幹線。本次的比賽舞台為JR東海道新幹線列車「希望號」343號，比賽期間列車會從東京車站前往新大阪車站，整趟車程約2小時27分鐘，屆時受邀參賽的8名女子摔角選手，會在這旅途中進行對決。

    JR東海透露，「希望號」的比賽車廂一共有70個座位，因此僅對外販售70張門票，每張要價6萬日圓（約新台幣1.3萬元），售價並不便宜，但門票開賣後約2個半小時就全數售罄。另外，本次參賽8位選手為黑金剛、渡邊未詩、瑞希、Raku，對決山下實優、伊藤麻希、荒井優希和Max The Impaler，各個都是赫赫有名的摔角選手。

    報導指出，賽事登場之前，先由Up Up Girls以熱鬧演唱揭開序幕，當車輛行駛至新橫濱站時，選手們在觀眾的熱烈歡呼聲中陸續登場，並在車廂中進行精彩對決。儘管活動途中出現「搶拍富士山」等插曲，導致場面一度相當混亂，但選手與觀眾情緒沸騰，最終由山下實優使出「踢腿」必殺技奪勝，結束這場43分58秒的比賽。

    當車輛行駛至新橫濱站時，選手們在觀眾的熱烈歡呼聲中陸續登場，並在車廂中進行精彩對決。（圖擷取自@araiyuki57 IG、社群平台「X」，本報合成）

    當車輛行駛至新橫濱站時，選手們在觀眾的熱烈歡呼聲中陸續登場，並在車廂中進行精彩對決。（圖擷取自@araiyuki57 IG、社群平台「X」，本報合成）

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