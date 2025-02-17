奇蹟重逢！愛犬走失5個月被送到收容所 秒認出主人激動飛撲

美國阿拉巴馬州一隻寵物犬在走失數月後，在收容所與主人奇蹟團聚。（本報合成，擷取自2nd Chance Shelter/FB）

2025/02/17 14:48

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國阿拉巴馬州（Alabama）本月7日發生感人至深的奇蹟重逢，一名女子在動物收容所上班時，意外發現新來的小狗竟是自己5個月前走失的愛犬「艾瑪」（Emma），這場意外的相逢讓在場所有人都感動落淚。

綜合外媒報導，飼主坎貝爾（Cheyenne Campbell）表示，艾瑪原本是養在家裡的室內犬，但去年9月外出上廁所後便再也沒有回來。她挨家挨戶詢問，還每天瀏覽收容所的網站，希望能找到牠的蹤跡，然而整個社區卻沒有人見過艾瑪的身影。

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直到一名住在坎貝爾家約16公里外的女子發現了艾瑪，並將牠送往當地的「第二次機會收容所」（2nd Chance Shelter），而這間收容所剛好是坎貝爾工作的地方。據收容所工作人員表示，艾瑪剛抵達時顯得十分緊張，但當牠聽見坎貝爾的聲音，瞬間情緒激動、尾巴瘋狂擺動，甚至不顧一切撲進她懷裡，還不斷舔著她的臉頰，彷彿在訴說「我終於找到妳了」。

坎貝爾發現這隻小狗竟是自己日思夜想的愛犬時，瞬間淚流滿面，其他在場的人也都忍不住動容落淚。收容所工作人員感動表示，「我們很高興艾瑪被找到了，更幸運的是，在牠與家人團圓前牠沒有遭遇任何不幸。這一切是命運的安排，讓艾瑪來到媽媽工作的地方，迎接牠的第二次幸福人生」。

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