馬斯克DOGE欲獲取數百萬美國人納稅資料 專家：疑是否「濫用」

據知情人士透露，由馬斯克領導的政府效率部門已提出要求，欲存取美國國稅局的「整合資料檢索系統」，此舉引發各界關注。（路透）

2025/02/17 14:22

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕據知情人士透露，由馬斯克領導的政府效率部門（DOGE）已提出要求，欲存取美國國稅局（IRS）的「整合資料檢索系統」（IDRS），此舉引發各界關注，因為該系統儲存了數百萬美國人的個人稅務資訊。

綜合外媒報導，IDRS主要供IRS員工審查稅務資訊、發布通知和更新納稅人記錄之用。系統包含納稅人的個人主檔案、納稅人識別號碼、退休帳戶資訊以及待辦理的收養詳細資訊。根據規定，使用者僅能存取執行官方職務所需的帳戶，且不得查看與其有個人或財務利益關係者的資料。

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此項存取要求在政府內部和隱私權專家中引起討論，他們擔憂允許馬斯克存取美國人的私人納稅資料可能帶來風險。截至本週末，相關存取權限尚未獲得批准。

這並非DOGE首次要求存取政府系統。本月稍早，DOGE員工曾要求存取財政部管理數兆美元政府支出的聯邦支付系統，此舉遭到19個州提起訴訟，並已被聯邦法官暫時叫停。不過，另一地方法院法官的裁決允許DOGE存取勞工部、衛生與公共服務部以及消費者金融保護局的資料。

針對外界對資料可能遭濫用的疑慮，馬斯克表示DOGE會在其網站上公布所有活動，「以便我們所有的行動都具有最大的透明度」。根據IRS系統規則手冊，任何未經授權披露、存取或檢查納稅人記錄的行為均屬犯罪，一經定罪將面臨罰款、監禁和終止僱用等處分。

白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）回應稱，需要直接存取系統才能找出並解決體系中的浪費、欺詐和濫用行為。DOGE作為馬斯克領導的機構，目標在於削減政府支出並裁減聯邦政府員工。

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