中國夫妻扮「宇宙之王」露內褲 脫序大鬧吉隆坡機場罰金出爐

一對中國夫妻被控在馬來西亞吉隆坡國際機場做出不雅行為。（擷取自馬來西亞《中國報》）

2025/02/17 14:42

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一對中國夫妻日前在馬來西亞吉隆坡機場做出脫序舉動，今天（17日）上午在律師陪同下抵達推事庭受審，各被處以5000令吉（約新台幣3萬9000元）的罰款。

綜合新加坡《聯合早報》、馬來西亞《中國報》報導，案發本月9日，28歲中國男子徐劍鋒被控於2月9日上午在吉隆坡國際機場第二航廈Q15登機口，故意解開褲子露出內褲；27歲中國女子史遷同日上午則在第二航廈Q5登機口前，故意解開上衣，露出內衣。兩人被控觸犯馬來西亞刑事法典第294（a）條文（在公共場合作出猥褻行為）。

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報導指出，兩人今天在法庭上重新聽過控狀後認罪，推事（審判官）指出，基於兩人認罪及聽取控辯雙方的控訴和求情後，裁決各自被罰款5000令吉，若沒有繳付，將以坐牢3個月取代。

據悉，這對中國夫妻原定2月9日返回中國，卻突然失聯，家屬遂在網上求助，隨後家屬在「小紅書」證實，兩人準備搭乘吉隆坡飛往中國廣東省揭陽的班機時，出現情緒問題被請下飛機後，由警方安排送醫治療。

兩人事後接受媒體採訪時，承認他們是因為玩催眠類的心理遊戲，丈夫催眠自己是「宇宙之王」，妻子催眠自己是「AI機器人」，最終導致情緒失控，而引發本次風波。

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