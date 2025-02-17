悚！兒子猥褻親友 印度母聯手親戚痛下殺手「分屍5大塊」
印度安得拉邦帕拉卡薩姆地區發生一起駭人聽聞的凶殺案，一名57歲婦女因無法容忍兒子的不檢行為，涉嫌與親戚共謀將其殺害並肢解。警方已立案調查，目前嫌犯仍在逃，示意圖。（美聯社）
蔡百靈／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕印度安得拉邦帕拉卡薩姆地區發生一起駭人聽聞的凶殺案，一名57歲婦女因無法容忍兒子的不檢行為，涉嫌與親戚共謀將其殺害並肢解。警方已立案調查，目前嫌犯仍在逃。
綜合外媒報導，據警方調查，案件主要嫌犯黛薇（K Lakshmi Devi）與親戚合謀殺害其35歲的兒子普拉薩德（K Shyam Prasad）。普拉薩德生前是一名清潔工，但其行為已令家人深感困擾。警方表示，他曾在邦加羅爾市（Bengaluru）、卡姆馬姆市（Khammam）、海德拉巴市（Hyderabad）等多地對他的阿姨和其他女性親戚有不雅行為，更企圖性侵其阿姨。
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案發於2月13日，警方判斷兇手使用斧頭或其他鋒利武器殺害普拉薩德。兇手在犯案後，將普拉薩德的屍體分屍成五塊，裝入三個麻袋中，隨後將屍塊丟棄在卡姆巴姆村（Cumbum）的運河中。
當地警方已依法立案，目前正全力搜捕在逃的嫌犯。本案的具體細節和其他涉案人員身份仍在進一步調查中。