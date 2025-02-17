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    貓咪神秘出遊！搭火車兜風28公里 主人驚呆「她怎麼到那裡去了？」

    一隻名為Tilly的貓咪日前獨自搭乘火車從薩里郡韋布里奇前往倫敦滑鐵盧車站，完成了長達17.7英里（28.5公里）的旅程，讓她的主人哈迪哭笑不得。（圖翻攝自X）

    一隻名為Tilly的貓咪日前獨自搭乘火車從薩里郡韋布里奇前往倫敦滑鐵盧車站，完成了長達17.7英里（28.5公里）的旅程，讓她的主人哈迪哭笑不得。（圖翻攝自X）

    2025/02/17 12:45

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一隻名為Tilly的貓咪日前獨自搭乘火車從薩里郡韋布里奇前往倫敦滑鐵盧車站，完成了長達17.7英里（28.5公里）的旅程，讓她的主人哈迪（Michael Hardy）哭笑不得。

    綜合外媒報導，哈迪當時正在倫敦工作，接獲滑鐵盧車站票務辦公室來電，通知他關於愛貓Tilly的單獨旅行。哈迪表示：「我的貓到底在滑鐵盧做什麼，搭火車兜風？」他們是在查看Apple AirTag後，才發現Tilly的行蹤。而從韋布里奇到滑鐵盧的火車行程需時30至90分鐘。

    這並非Tilly第一次展現他勇敢的冒險精神。他曾被發現在公車上、當地學校和酒吧後方閒晃。為確保其安全，哈迪和女友為她配戴了GPS追蹤器、銀色鈴鐺和亮粉色的信息標籤。

    哈迪透露，Tilly是由兩個年輕女孩帶到他家門口，誤以為是他們的貓。他們收留了Tilly，並嘗試尋找原主人，最終在獸醫建議下正式收養了這隻愛冒險的貓咪。

    哈迪表示：「我的貓到底在滑鐵盧做什麼，搭火車兜風？」他們是在查看Apple AirTag後，才發現Tilly的行蹤。而從韋布里奇到滑鐵盧的火車行程需時30至90分鐘。（圖翻攝自X）

    哈迪表示：「我的貓到底在滑鐵盧做什麼，搭火車兜風？」他們是在查看Apple AirTag後，才發現Tilly的行蹤。而從韋布里奇到滑鐵盧的火車行程需時30至90分鐘。（圖翻攝自X）

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