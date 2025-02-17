馬斯克裁員引發國安危機 美能源部緊急回聘核安人員

馬斯克近日裁掉數百名核安人員，由於這些人員負責維護和監督關鍵核武設施，突然裁撤恐對國安構成嚴重風險，美國能源部正緊急回聘這些人員。（法新社）

2025/02/17 11:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕自美國總統川普1月20日重返白宮以來，就委由親信億萬富豪馬斯克領導「政府效率部」（DOGE），大規模裁減聯邦政府公務員，以節省支出。但外媒報導，馬斯克近日在沒有了解具體工作內容的情況下，裁掉了數百名核安人員，由於這些人員負責維護和監督關鍵核武設施，突然裁撤恐對國安構成嚴重風險，美國能源部正緊急回聘這些人員。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）和《英國廣播公司》（BBC）等媒體報導，川普政府在對美國能源部進行結構調整過程中，於2月13日晚間裁掉了該部下屬機構國家核安局（NNSA）1800名員工中的300多人，並收回了他們的政府電子郵件帳戶，裁員對象為尚未結束1至2年實習期的員工，裁員理由是「效率太低」。

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但被裁撤的數百名員工中，有不少是負責監管核武設施的關鍵人員。由於這些人員的工作涉及高度機密，美國能源部發現難以在短時間內補上空缺，因此在14日下午緊急聯繫被解僱的員工，希望他們回任，但因部分員工已被禁止使用政府郵件，因此無法聯繫上。

對此，有輿論質疑，執行聯邦機構縮編任務的DOGE人員可能根本不了解NNSA的功能。一位消息人士向CNN透露：「DOE看起來真的不知道NNSA負責核武的監管工作，這讓國會感到震驚不已。核遏制力是美國安全保障與穩定的中樞，在維護和管理這種遏制力上出現極小的漏洞，也會令人們陷入極度的恐懼。」

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