25歲女戴降噪耳機確診「聽覺處理障礙」 專家：快開這模式！

專家指出，長期配戴降躁耳機恐讓大腦忘記篩選聲音。耳機示意圖。（彭博資料照）

2025/02/17 13:05

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近年來降噪耳機成為許多人的日常配備，然而專家警告，長時間使用恐影響大腦對聲音的處理能力。英國一名25歲女子蘇菲（Sophie）多年來被認為「不專心聽講」或「聽不進去」，直到接受診斷後才發現，她其實患有「聽覺處理障礙」（APD）；專家推測，這可能與她過度使用降噪耳機有關。

據《BBC》報導，蘇菲自小在寧靜的農場長大，幾年前到倫敦求學，主要透過線上課程學習，習慣每天戴上降噪耳機長達5小時以上。然而，她發現自己在聽課時，講師的話語聽起來像是「胡言亂語」，日常生活中也難以適應環境噪音，甚至因此無法長時間待在酒吧或餐廳。

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對此，英國聽力學會副會長班頓（Claire Benton）指出，長期阻隔環境噪音可能導致大腦「忘記」如何過濾聲音，「當你戴著耳機時，你創造了一個虛擬環境，只能聽見你想聽的聲音，而不需要讓大腦主動適應周圍噪音。」這可能影響大腦的聽覺處理能力，使人難以辨識背景音與重要聲音的區別。

報導提到，近年來「聽覺處理障礙」的門診需求大幅增加，專家建議民眾減少長時間使用降噪耳機，並適時開啟「通透模式」，讓環境音適量進入，來保持大腦對聲音的適應能力。

英國曼徹斯特大學（University of Manchester）與諾丁漢大學（University of Nottingham）的研究顯示，全英國約有1800萬人患有不同程度的聽力損失，專家呼籲應重視長期使用耳機對聽覺健康的影響，避免未來聽力問題加劇。

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