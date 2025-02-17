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    加拿大朝野齊聲回擊川普 保守黨領袖誓言捍衛國家主權與獨立

    保守黨領袖博勵治於一場國旗日「加拿大優先」集會中，針對川普的提議做出強硬回應。（彭博）

    保守黨領袖博勵治於一場國旗日「加拿大優先」集會中，針對川普的提議做出強硬回應。（彭博）

    2025/02/17 10:21

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕自一月上任以來，美國總統川普多次提議將加拿大併入美國為第51個州，引發加拿大政壇強烈反彈。在杜魯道（Justin Trudeau）總理辭職、保守黨可望贏得下屆聯邦選舉之際，保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）於一場國旗日「加拿大優先」集會中，針對川普的提議做出強硬回應。

    綜合外媒報導，博勵治表示，加拿大永遠不會成為美國的第51個州，並誓言不惜一切代價捍衛國家主權和獨立。他強調加拿大是一個偉大而獨立的國家，同時也是美國最好的朋友，曾在911事件後投入數十億美元和數百條生命協助美國對抗基地組織，並長期以優惠價格向美國供應能源，每年還購買數千億美元的美國商品。

    博勵治在集會中表示，「我要說清楚：我們永遠不會成為第51個州。我們將不惜一切代價，承擔任何重擔，以捍衛國家的主權和獨立。我們雖然不易動怒，也樂於寬恕，但絕不要把我們的善意誤認為軟弱。我們性情溫和，但意志堅如鋼鐵。」

    川普政府此前曾計劃對加拿大進口商品徵收25%關稅，但在杜魯道政府承諾加強邊境安全措施和打擊毒品走私後，暫緩執行30天。加拿大已警告，若美方關稅措施生效，將對價值1550億美元的美國商品實施報復性關稅。

    博勵治警告，若美國對加拿大經濟發動攻擊，不僅會導致美國消費者面臨更高汽油價格，更可能將忠實的朋友變成心懷怨恨的鄰居。他表示，兩國之間的關稅戰將削弱雙方經濟，減少國防和安全支出，反而讓敵人受益。

    其他加拿大政治人物也紛紛表態反對川普的言論。加拿大國防部長布萊爾（Bill Blair）稱這些言論「冒犯」，但認為並不構成「真正的威脅」。綠黨領袖梅伊（Elizabeth May）黨魁梅伊（Elizabeth May）則反諷提議加州、俄勒岡州和華盛頓州可以成為加拿大的省份。國會議員安格斯（Charlie Angus）亦表示加拿大不會屈服於川普的壓力。

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