相隔4年！金正恩在金正日冥誕參拜錦繡山太陽宮

北韓領導人金正恩（左4，行禮者）16日參謁了錦繡山太陽宮，向已故領導人金日成、金正日立像行禮。（歐新社資料照）

2025/02/17 11:24

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）證實，北韓領導人金正恩在16日「光明星節」當天，參謁了錦繡山太陽宮，向已故最高領導人金日成和金正日立像獻花。

據《韓聯社》報導，此為金正恩相隔4年再次在金正日生日參拜錦繡山太陽宮。北韓勞動黨中央委員會書記樸正天、李熙用、國防大臣努光鐵、勞動黨中央委員會部長金才龍、副部長金與正陪同出席。

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金正恩表示，「將始終忠於金日成同志和金正日同志的革命思想和事業，在實現祖國的無限繁榮與人民安寧、增進人民福祉的神聖鬥爭中獻身奮鬥。」

此外，北韓內閣總理樸泰成、勞動黨中央委員會書記趙甬元、最高人民會議常委會委員長崔龍海等黨政高層也前往錦繡山太陽宮參拜。

北韓民眾、人民軍官兵、在校學生16日則為萬壽台的金日成和金正日銅像獻花，各地紛紛舉行表演、宴會、舞會、鳴禮炮等各項慶祝活動。

金日成的生日「太陽節」（4月15日）和金正日的生日「光明星節」（2月16日）是北韓最盛大的2個節日。北韓今年多以「216」、「2月節日」等取代「光明星節」一詞，「光明星節」出現頻率大幅減少。

《韓聯社》稱，北韓官媒16日再次於報導中使用「光明星節」，備受外界關注。

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