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    女兒被北韓綁走42年未救回 日本96歲老父遺憾離世

    日本女子有本惠子（右）1983年被北韓綁走，父親有本明弘（左）42年來都等不到愛女回來，如今以96歲的高齡逝世。（圖擷自@nabehirodesu「X」帳號）

    日本女子有本惠子（右）1983年被北韓綁走，父親有本明弘（左）42年來都等不到愛女回來，如今以96歲的高齡逝世。（圖擷自@nabehirodesu「X」帳號）

    2025/02/17 10:09

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本兵庫縣神戶市女子有本惠子，1983年在英國完成學業後前往歐洲各地旅行，孰料卻遭北韓綁架，父親有本明弘、母親有本佳代子為了救她回來付出不少努力但未能成功，有本明弘如今傳出以96歲的高齡逝世，他等女兒42年卻再也等不到了。

    《NHK》報導，有本惠子在歐洲失蹤後，過了5年（1988年）有人在北韓看到她的蹤跡，有本明弘隨即和妻子透過各種方式想要營救愛女。北韓綁架受害者家屬協會於1997年成立後，夫婦倆隨即在日本各地舉辦連署和演講，吸引各界關注。

    有本明弘曾和第一任期的川普、拜登會面，懇求他們幫忙讓愛女回家。不過，有本佳代子2020年先行以94歲的高齡離去，而有本明弘近年來也不良於行、體力衰退，需要靠輪椅代步。

    今年1月12日，是有本惠子65歲生日，有本明弘在家中準備了蛋糕、紅豆飯相隔千里為女兒慶祝，直指只要自己還活著，就會想盡各種辦法讓女兒回來。

    據了解，日本政府確認有12名國民遭北韓綁架後下落不明，其中9人的父母等不到和孩子重聚已然離世。首相石破茂表示，他數個月前才剛和有本明弘溝通，聽到對方過世的消息後感到相當遺憾，政府會繼續盡一切努力讓國民回來。

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