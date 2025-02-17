美軍中央司令部：空襲敘利亞擊斃蓋達組織旗下高官

美軍中央司令部15日對敘利亞西北部發動空襲，狙殺了「聖戰保衛者」1名高級財務和後勤官員。（法新社資料照）

2025/02/17 09:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美軍中央司令部（CENTCOM）證實，部隊15日對敘利亞西北部發動空襲，精準狙殺了蓋達組織分支「聖戰保衛者」（Hurras al-Din）1名高級財務和後勤官員。

美軍中央司令部表示：「本次空襲是美國中央司令部對其地區合作夥伴持續承諾的一部分，旨在破壞和挫敗恐怖分子策劃、組織和實施針對美國、我國盟友和我們在整個地區及其他地區合作夥伴的平民和軍事人員的襲擊。」

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美國中央司令部司令庫里拉（Michael Erik Kurilla）將軍稱：「我們將持續不懈地追捕恐怖分子，以保衛我們的國土以及該地區的美國、盟國和合作夥伴人員。」

美軍在敘利亞的駐軍約有900人，是國際聯軍的一部分，目的在協助打擊於伊拉克與敘利亞攻城掠地的極端組織戰士。

CENTCOM Forces Kill Senior Operative of Al-Qaeda affiliate Hurras al-Din



On Fed. 15, U.S. Central Command （CENTCOM） Forces conducted a precision airstrike in Northwest Syria targeting and killing a senior finance and logistics official in the terrorist organization Hurras al-Din… pic.twitter.com/MTsJ5TbIe1 — U.S. Central Command （@CENTCOM） February 16, 2025

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