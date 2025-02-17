因應美俄單獨談判解俄烏衝突 歐洲領袖會商歐陸安全

2025/02/17 01:54

〔中央社〕法國外交部長巴霍指出，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）明天將主持主要歐洲國家領導人會議，商討歐洲大陸安全議題。美國致力結束烏克蘭戰爭的作法日益令各國引以為憂。

法新社報導，美國總統川普本週在電話中與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）商討俄烏戰爭談判工作，讓烏克蘭及其歐洲支持者措手不及。

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美國新政府也對北大西洋公約組織（NATO）盟友示警，歐洲不再是華府安全上的首要之務，由於重心轉向中國，可能需要將軍隊調往其他地區以為因應。

巴霍（Jean-Noel Barrot）今天告訴法國媒體：「總統將聯合主要歐洲國家商討歐洲安全。」但是他沒有表示哪些國家將會參與。

歐洲外交消息人士告訴法新社，英國、德國、波蘭、義大利、丹麥，以及北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）和歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）將參與明天下午在巴黎進行的這項會談。

英國媒體報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）可望出席。

克里姆林宮推動談判商討烏克蘭戰爭和更廣泛歐洲安全議題。談判工作預定未來幾天內在沙烏地阿拉伯啟動。

相關進展引發歐洲國家擔心蒲亭可能重提他2022年發動侵略之前的要求，對北約部隊在東歐的行動和美國介入歐陸作出限制。

川普的俄烏問題特使凱洛格（Keith Kellogg）昨天表示，歐洲「不會」直接參與烏克蘭和平談判，但是仍可作出「貢獻」。

凱洛格被問到歐洲代表是否會坐上談判桌時回答：「我不認為那將會發生。」此一說法引來歐洲各國領袖反彈。

芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）今天在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中表示，美俄針對烏克蘭戰爭進行的談判絕不可以導致歐洲安全架構遭到改寫。

史塔布說：「我們絕不應該為俄羅斯幻想建立一個新的、不可分割的安全秩序打開大門，讓它可以擁有自己的利益範圍。」

芬蘭和俄羅斯的邊界長達1300公里。1140217

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