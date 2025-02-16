毛寧開X帳號 網諷：中共大官可違法、老百姓不能

今年1月15日就任中國外交部新聞司司長毛寧，2月10日在海外社交平台X（推特前身）開新帳號，其首條推文就引發網友痛批。有海外網友諷刺並警告毛寧，翻牆上X是違法，中國國內網友也質問她，為何他們不能自由上X。（取自毛寧X平台）

2025/02/16 22:22

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年1月15日就任中國外交部新聞司司長毛寧，2月10日在海外社交平台X（推特前身）開新帳號，其首條推文就引發網友痛批。有海外網友諷刺並警告毛寧，翻牆上X是違法，中國國內網友也質問她，為何他們不能自由上X。評論指出，毛寧只不過是中共大外宣的「工具」。

《自由亞洲電台》報導，毛寧10日在X開帳號後，短短數天，就延續中國外交部前任發言人趙立堅、華春瑩的大外宣敘事風格，上傳海外親北京人士唱好中國影片，也幫中國電影「哪吒2」大肆宣傳。

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毛寧在X的第一篇發文分享1張她在北京外交部藍廳與中外記者的合照，並以英文發文稱﹕「很高興加入X， 期待分享中國外交政策、關係和其他領域的最新動態。讓我們共同努力，增進理解和友誼」。未料引發網友痛批。

美國音樂人「格雷老師」留言，「你不屬於這裡！」。南非YouTuber 斯特澤爾（Winston Sterzel ）則寫道，「為什麼不允許中國公民使用X？虛偽至極，對於你好的事，對人民就沒有好處嗎？你們為什麼這麼惡劣地對待中國人民？為什麼不允許他們和我們外國人一起工作，增進理解？」

來自澳洲的民主人士孫立勇也嘲諷毛寧：「中國憲法規定：法律面前人人平等。中國現行法律規定不許中國人使用（境外的） X、Telegram和WhatsApp ，做為中國政府的官員，你使用推特（X）是違法行為」。還有網友嘲諷，「你用的是老習的VPN（虛擬私人網路）嗎？」

有中國網友在微博上發布毛寧能開X帳號消息後，中國網友在微博上也發出強烈的質疑聲音：「我在想一個問題，為啥她能開而我們不能開？」、「上推特成了一種特殊待遇」、「老百姓能用嗎？我也想試試」、「外交豁免？」。

曾在海外聲援「白紙革命」的中國留學生Daniel受訪表示，中國官員在X上的亮相對中國網民來說都是一種「諷刺」，認為中國人不應有真正的言論自由。

Daniel指出，毛寧與其前任中國外交部發言人一樣，充當了中共大外宣角色。他說：「更荒唐的是，毛寧和其他中國外交官並不是在做真正的外交，而是在進行一場全球範圍的大外宣——他們的任務不是溝通，而是操縱輿論，歪曲事實，傳播官方謊言。無論是關於新疆人權問題、香港抗議，還是南海爭端，他們的發言基本都是經過精心設計的政治宣傳，目的不是對話，而是洗腦。」

Daniel也批評X放任中國大外宣人員的言論，直言「推特本身也難辭其咎，儘管它標榜自由言論，卻對中國官媒和官員的虛假信息放任不管，任由他們在平台上肆意操控敘事。這樣做不僅助長了極權政府的信息戰，也讓推特本身的公信力大打折扣」。

旅居法國巴黎的中國知名導演胡雪楊則認為，毛寧根本就是一個國家機器中的「工具」。

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