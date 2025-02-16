揭露貪腐內容消失！英媒：Google刪除不利中俄政府內容

英媒披露，Google多年來協助中國和俄羅斯政府刪除不利其的內容。圖為Google北京辦事處。（法新社）

2025/02/16 20:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕英國衛報旗下《觀察家報》調查指出，美國網路巨擘谷歌（Google）自2011年以來接受全球約150國政府請託，從網路空間刪除特定內容，但除了民主政府外，也包括中國及俄羅斯等獨裁政府、受制裁政府及侵犯人權政府，導致反政府示威者的YouTube影片及指控政治人物腐敗的內容消失不見。

配合各國審查請求

谷歌是世界上最強大的資訊守門員之一，每天有數十億人使用其產品，包括搜尋、影音平台YouTube、雲端硬碟和網路瀏覽器Chrome。該公司經常收到來自各國中央和地方政府、司法機構、警察單位和軍事機構刪除資訊的請求，原因涵蓋侵犯版權、侵犯隱私、誹謗或違反公司政策等。網路安全公司「Surfshark」指出，2020年以來，全球向谷歌提出刪除內容的請求增加1倍以上。谷歌內部數據顯示，全球現有560萬筆內容依各國政府請求列為「待刪」。

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谷歌不會公布提請刪除的完整資料，但會摘要「可能符合公共利益」的某些請求，列入每半年更新的透明度報告中。《觀察家報》對該報告的分析揭示，谷歌刪除內容和不完整資料的過程並不透明，令人擔心谷歌可能試圖「扮演上帝」。例如，自2020年以來，全球向谷歌提出的刪除請求多為基於國家安全，以及版權、隱私和安全考量，但也有數以千計的請求被歸類為「其他」，卻未提供進一步解釋。

截至去年6月的4年間，俄國佔刪除請求的6成以上。該國國家資訊科技、通訊及大眾傳媒監察機構（Roskomnadzor）是與谷歌通信最頻繁的政府機構之一，在該機構要求下，谷歌刪除一段據​​稱揭露政客貪腐、並對該政客提出暴力行動口頭威脅的YouTube影片。俄國公民也被禁止查看谷歌部落格平台上的某些貼文，因為內容涵蓋對俄國軍事歷史和政策及對俄國愛國節日的批評。2021年俄國國會大選期間，谷歌還應俄國政府要求，從應用程式商店中下架總統普廷頭號反對派納瓦尼提倡的配票APP。

中國公安部曾要求谷歌刪除412部影片，指控其中346部的內容包含中國政治體系內的貪腐控訴，或有關高階官員的陳述，谷歌刪除其中200多部。谷歌也協助中國打擊言論自由，刪除假裝中國國家主席習近平的個人檔案。2015年，中國公民曾利用網路假帳號暗中批評習近平，藉此規避堪稱世界上最嚴厲的中國網路審查法，之後創建類似帳號的行為就被禁止。

伊朗政府也曾請求谷歌以「霸凌／騷擾」為由審查4項內容，最後一次請求是在2016年，但谷歌並未採取任何行動。阿富汗警方2023年同樣曾與谷歌接洽19次，比前一年增加180％，因為激進組織「神學士」（Taliban）重新掌權後，訂立新法禁止誹謗政府，但谷歌尚未公布相關請求的細節。

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