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    中國首個「AI兒科醫生」正式上線

    北京兒童醫院正式啟用了中國首個「AI兒科醫生」。（圖擷取自微博）

    北京兒童醫院正式啟用了中國首個「AI兒科醫生」。（圖擷取自微博）

    2025/02/16 20:57

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國人工智慧（AI）技術持續突破，醫療領域再添創新應用。近日，北京兒童醫院正式啟用了中國首個「AI兒科醫生」，並在一場涉及13位兒科專家的疑難病症會診中，AI醫生給出的診斷建議與專家高度一致，展現出輔助診療的潛力，標誌著「AI兒科醫生+多學科專家」的雙醫平行會診模式正式啟動。

    根據《新華社》報導，這次會診的患者為一名8歲男童，他已持續三週出現抽動症狀，並於兩週前發現顱底腫物。由於病情複雜，家長曾帶著孩子輾轉多家醫院就診，但診斷結果不一。為了確定最佳治療方案，北京兒童醫院組織了來自耳鼻喉科、頭頸外科、腫瘤外科等多個科室的13名專家進行聯合會診，同時引入AI兒科醫生參與診斷。

    結果顯示，AI兒科醫生所提供的診斷建議與專家團隊高度吻合，進一步證明其在輔助疑難病症診療上的潛力。北京兒童醫院院長倪鑫表示，這款AI醫生是該院「兒童健康人工智慧大模型」系列的一部分，整合了300多位兒科專家的臨床經驗及數十年累積的病歷數據，能夠快速分析病情並提供科學建議。

    此次會診成功開啟了「AI兒科醫生+多學科專家」的雙醫平行會診模式，未來將有望提升疑難罕見病的診療精準度與效率。AI兒科醫生不僅能夠作為臨床科研助理，幫助醫生快速查閱最新科研成果與診療指南，還能輔助醫生進行診斷與決策，減輕醫護人員的負擔。

    北京兒童醫院表示，未來將陸續推出專家型、家庭型及社區型AI兒科醫生，進一步拓展AI技術的應用範圍，使其不僅限於醫院診療，還能延伸至家庭健康管理與基層醫療機構，實現更廣泛的醫療資源覆蓋。

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