「救國者不違反任何法律」 川普引述拿破崙名言引發濫權爭議

川普在社群媒體發文，引述拿破崙的名言，「拯救國家的人 並不違反任何法律」。（路透）

2025/02/16 17:59

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普再發出爭議性言論！根據《紐約時報》 和《路透》報導，川普15日先在自家社群媒體「真相社群」上發文，引述19世紀法國軍事和政治領袖拿破崙的名言，「拯救國家的人 並不違反任何法律」，隨後又在個人X平台發布同樣的貼文，暗示他在面對多重法律挑戰之下，將持續對抗針對他總統行政權力的限制。

到了15日下午，川普將這句引述拿破崙的話在「真相社群」設定為置頂貼文，顯示這不是他一時興起的想法，而是他希望人們能夠接受。白宮的X官方帳號當晚也發布了他的留言。

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民主黨陣營很快就出面痛批川普。加州聯邦參議員謝安達 （Adam Schiff）在X上寫道：「（川普的）口氣與1名真正的獨裁者無異。」

川普自1月20日重返白宮以來，就主張總統有著廣泛的行政大權，且對於白宮權力的使用採取了比第一個任期初期更為激進的態度。美國最高法院去年的一項裁決進一步增強了他重新獲得的總統權力，該裁決推定他無論利用公職權犯下什麼罪行，都免於起訴。

川普肆無忌憚地運用行政大權，不可避免的終將走上由聯邦最高法院定奪一途，一些訴訟指控川普篡奪了美國憲法賦予國會的權力。川普雖表示自己會謹遵法院裁決，他的顧問團卻在社群媒體攻擊法官，疾呼要彈劾他們。美國副總統范斯本週在X上貼文指出，法官無權「控制行政機關的合法權力」。

曾參與川普第1起彈劾案的華府律師艾森（Norm Eisen）表示，川普的律師團一再試圖主張，只要是總統做的，就沒有違法疑慮。艾森指出，拿破崙這句名言，是非法行為的藉口，而川普發布的訊息，既是「測風向，也是挑釁」。

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