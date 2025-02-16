24歲配51歲！ 聲稱幫馬斯克生子 美正妹網紅專訪出爐

美國網紅作家克萊兒聲稱幫馬斯克生下第13個小孩。（圖擷自Ashley St. Clair「X」帳號）

2025/02/16 17:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國26歲（先前一度傳出是31歲）保守派網紅作家克萊兒（Ashley St. Clair），聲稱她5個月前幫特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）生下第13個小孩，她15日在曼哈頓豪宅接受《紐約郵報》專訪時，透露自己是在2023年和馬斯克發展出關係的，當時她年僅24歲，馬斯克則是51歲。

據《紐約郵報》報導，克萊兒透露，她和馬斯克的首次互動，是發生在2023年5月的社群平台推特（馬斯克當時已收購但尚未改成X）上面，沒多久馬斯克就私訊詢問她是否去過加州舊金山或德州奧斯汀，指稱自己在這2處地方有很多工作要做。

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克萊兒說，當時她在保守派諷刺新聞網站《巴比倫蜜蜂》（Babylon Bee）上班，在和馬斯克私聊後，《巴比倫蜜蜂》的老闆狄倫（Seth Dillon）突然打電話給她，要求她48小時內飛往舊金山採訪馬斯克。

克萊兒表示，她是在推特總部首次見到馬斯克本人，在採訪結束後，馬斯克隨即傳訊息給她，詢問當晚是否要去羅德島州的普洛維登斯（Providence）逛逛，2人的戀情就此展開，直到她懷孕為止。

克萊兒指出，馬斯克為她準備了一套豪華公寓待產，但她被要求完全保密，只能獨自等待生產，她的Instagram也停止發文好幾個月，直到今年1月20日才PO出總統川普就職的照片。

從克萊兒提供的簡訊可以看到，她曾和管理馬斯克資金的畢查爾（Jared Birchall）有聯繫，對方要求克萊兒在出生證明上不要填上馬斯克的名字，藉此保護隱私。

克萊兒說，她同意保持沉默，這樣一來她幫馬斯克生的小孩也能安全長大，但近來有八卦小報不斷窺探她的事情，使得克萊兒14日決定在X上說明此事。

克萊兒透露，在發文前她有通知馬斯克的團隊，但發文後就沒有和對方聯繫過。除了和馬斯克生下小孩之外，克萊兒與前任情人還育有1個兒子，她指稱由於自己和馬斯克的關係，導致兒子遭遇死亡威脅。

克萊兒表示，她和新生兒曾與馬斯克的部分孩子見過面，也遇過馬斯克母親梅耶（Maye Musk），但梅耶並不知道她和馬斯克之間的關係。對於克萊兒上述說法，馬斯克、畢查爾等人都尚未回應。

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