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    為同志穆斯林發聲 全球首位出櫃伊瑪目遭槍殺

    首位出櫃伊瑪目亨德里克斯（Muhsin Hendricks），在南非遭槍殺身亡。 （圖：Facebook/ILGA World）

    首位出櫃伊瑪目亨德里克斯（Muhsin Hendricks），在南非遭槍殺身亡。 （圖：Facebook/ILGA World）

    2025/02/16 16:00

    〔編譯陳成良／綜合報導〕南非警方15日證實，全球首位公開同志身分的伊斯蘭教宗教領袖、伊瑪目（在清真寺中帶領穆斯林進行禮拜、講道等宗教活動的領袖）亨德里克斯（Muhsin Hendricks），當天在南非遭槍手伏擊身亡。他長年為性少數穆斯林發聲。

    東開普省警方表示，事發當時亨德里克斯坐在轎車後座，一輛可疑車輛突然攔住去路，隨即下來兩名蒙面持槍歹徒，朝車內連開數槍後迅速逃離現場。司機發現亨德里克斯已中彈身亡。

    警方發言人向法新社證實，社群媒體上流傳一段疑似槍擊影片確屬本案，案發地點位於赫貝哈市（前伊莉莎白港）近郊的貝瑟爾斯多普（Bethelsdorp）。警方表示，目前尚未確定犯案動機，已展開全面調查，並呼籲知情民眾提供線索。

    國際同志權益組織ILGA（International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association）執行長茱莉亞．埃爾特（Julia Ehrt）發表聲明，對這起可能涉及仇恨犯罪的謀殺案表達震驚，要求南非當局徹查到底。

    亨德里克斯1996年挺身出櫃，在家鄉開普敦近郊的溫伯格（Wynberg）創辦阿爾古爾巴清真寺（Al-Ghurbaah mosque），為性少數與弱勢女性穆斯林提供安全的宗教場所。2022年，他的故事被拍成紀錄片《激進者》（The Radical）。他曾多次收到死亡威脅，但仍堅持：「活出真實的自己，比懼怕死亡更重要。」

    南非是全球謀殺率最高的國家之一，根據警方統計，截至2024年2月的年度報告中，全國發生近2.8萬起謀殺案。

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