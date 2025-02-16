日內閣府調查：88％日本民眾認為日中關係「不好」

日本官方調查顯示，高達88％日本民眾認為日本與中國關係不好。（路透檔案照）

2025/02/16 15:29

〔編譯孫宇青／綜合報導〕日本內閣府14日公布外交相關輿論調查，高達88.1％的日本民眾認為日本與中國關係「不好」，並有51.2％認為與南韓關係「良好」。

《共同社》報導，這份去年實施的調查顯示，認為日中關係「並不良好」和「不太良好」的受訪者合計佔88.1％，比2023年的調查減少2％。至於認為日中關係「重要」和「還算重要」的受訪者合計為70.2％，增加2％。

請繼續往下閱讀...

此外，認為日韓關係「良好」和「還算良好」的受訪者合計為51.2％，較2023年調查增加5.1％。這也是2020年改為郵寄問卷方式以後，回答「良好」的比例首次超過半數。

外務省調查負責人分析，除了南韓總統尹錫悅推進改善對日關係的態度外，背後還有年輕一代喜愛K-POP（南韓流行音樂）等文化交流因素。

對美國「有親近感」和「相對有親近感」合計為84.9％，減少2.5％。負責人認為，可能是川普11月再度當選為美國總統引起警惕造成影響。

該調查於去年10月17日至11月24日實施，以18歲以上男女3000人為對象，回收率為57.8％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法