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    乘客突在飛機上暴斃！英廉航機長急降落西班牙 死者國籍不明

    英國廉價航空捷途航空（Jet2）一架客機日前在飛行途中，一名乘客突然出現「緊急醫療情況」，讓機長緊急降落在西班牙境內，但該名乘客最終仍被宣告不治，目前國籍未被確認。（資料照，路透）

    英國廉價航空捷途航空（Jet2）一架客機日前在飛行途中，一名乘客突然出現「緊急醫療情況」，讓機長緊急降落在西班牙境內，但該名乘客最終仍被宣告不治，目前國籍未被確認。（資料照，路透）

    2025/02/16 14:31

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國廉價航空捷途航空（Jet2）一架客機，日前從西班牙特內里費島（Tenerife）飛往英國，未料飛行途中，一名乘客突然出現「緊急醫療情況」，讓機長緊急降落在西班牙境內。不過等到飛機降落後，該名需要救助乘客仍被宣告不治，目前國籍未被確認。

    綜合外媒報導，捷途航空一架編號LS676的客機，於本月14日晚間7點5分，從西班牙特內里費島起飛，預計飛往英國諾丁漢（Nottingham）。然而起飛不久，機組人員在機上發現一名70多歲男乘客身體突然出現異狀，情況十分危急，因此立即通報航空管制單位，請求緊急醫療協助。

    報導指出，這架客機的機長事後緊急降落在西班牙聖地牙哥德孔波斯特拉機場（Santiago-Rosalía de Castro Airport），一輛救護車已提前抵達現場待命，並在客機停下後立即上前急救後，但該名乘客最終仍被宣告不治身亡，目前目前死者的國籍尚未被確認。

    事後捷途航空的發言人證實此事，並對此表示，「我們很遺憾地告知各位，LS676航班2月14日從特內里費島飛往諾丁漢東米德蘭機場途中，因有乘客需要緊急醫療照護而改道至聖地亞哥德孔波斯特拉。但不幸的是，我們確認這位乘客已經去世，我們想在這個困難時刻，向他們的家人和朋友致上最深切的哀悼。」

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