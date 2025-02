乘客突在飛機上暴斃！英廉航機長急降落西班牙 死者國籍不明

2025/02/16 14:31

〔即時新聞/綜合報導〕英國廉價航空捷途航空(Jet2)一架客機,日前從西班牙特內里費島(Tenerife)飛往英國,未料飛行途中,一名乘客突然出現「緊急醫療情況」,讓機長緊急降落在西班牙境內。不過等到飛機降落後,該名需要救助乘客仍被宣告不治,目前國籍未被確認。

綜合外媒報導,捷途航空一架編號LS676的客機,於本月14日晚間7點5分,從西班牙特內里費島起飛,預計飛往英國諾丁漢(Nottingham)。然而起飛不久,機組人員在機上發現一名70多歲男乘客身體突然出現異狀,情況十分危急,因此立即通報航空管制單位,請求緊急醫療協助。

報導指出,這架客機的機長事後緊急降落在西班牙聖地牙哥德孔波斯特拉機場(Santiago-Rosalía de Castro Airport),一輛救護車已提前抵達現場待命,並在客機停下後立即上前急救後,但該名乘客最終仍被宣告不治身亡,目前目前死者的國籍尚未被確認。

事後捷途航空的發言人證實此事,並對此表示,「我們很遺憾地告知各位,LS676航班2月14日從特內里費島飛往諾丁漢東米德蘭機場途中,因有乘客需要緊急醫療照護而改道至聖地亞哥德孔波斯特拉。但不幸的是,我們確認這位乘客已經去世,我們想在這個困難時刻,向他們的家人和朋友致上最深切的哀悼。」

