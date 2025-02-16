首納聯合聲明！ 美日韓外長會談：支持台灣參與國際組織

南韓外交部長趙兌烈（左）、美國國務卿魯比歐（中）、日本外務大臣岩屋毅（右）在德國慕尼黑會晤。（歐新社）

2025/02/16 14:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國、南韓與日本外長於當地時間15日在德國慕尼黑安全會議（MSC）期間舉行三邊會談，討論三方加強合作、應對北韓挑戰及地區局勢等議題。值得關注的是，三國發表聯合聲明，首次明確表達支持台灣參與國際組織，此舉被視為針對中國，展現川普政府的對中強硬立場。

據《韓聯社》報導，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、南韓外交部長官趙兌烈及日本外務大臣岩屋毅於會談後發表聯合聲明，明確表示「支持台灣有意義地參與適當國際組織」。

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報導指出，三國聯合聲明包含此類內容是首次。有分析認為，這項內容明顯針對中國，反映川普政府的對中強硬政策路線。南韓外交部官員強調，韓方對台灣問題的基本立場不變，尊重「一個中國」的原則，聲明主要指的是「台灣參與非政府間國際組織活動的可能性」。

這項內容與本月7日美日首腦會談中提及的「支持台灣加入國際組織」一致，不過在韓方要求下，聲明中特別加入「適當」（appropriate）一詞。

此外，美、日、韓三國強調台海和平穩定的重要性，並強烈反對任何一方企圖在印太地區以武力或脅迫手段單方面改變現狀。三方商定繼續攜手維護印太地區的自由開放。南韓外交部官員透露，美國在會談中重申其對中國的既有立場，並希望南韓及日本與美方在相關議題上密切合作。

對於北韓問題，三國重申「完全實現北韓無核化」的共同目標，並商定進一步加強對北韓制裁，堅決應對北韓違反和規避制裁行為。此外，三方對北韓與俄羅斯的軍事合作表示高度關切，強調「北韓不應因其行為得到任何回報」達成共識，顯示對金正恩政府及普廷政府的擔憂。

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