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    美國母子雙屍命案45年後偵破！嫌犯曾被鎖定卻逃離法網

    美國內布拉斯加州母子雙屍案45年後終於偵破，嫌犯侯賽因曾兩度被鎖定卻逃離法網。（圖擷自Omaha Police Department臉書）

    美國內布拉斯加州母子雙屍案45年後終於偵破，嫌犯侯賽因曾兩度被鎖定卻逃離法網。（圖擷自Omaha Police Department臉書）

    2025/02/16 12:55

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕1979年4月24日，美國內布拉斯加州奧馬哈26歲女子馬修斯（Deroshia Matthews）和7歲兒子卡馬爾（Kamal），被警方發現陳屍家中，全案45年以來都未偵破，直到最近才逮捕現年68歲的嫌犯侯賽因（Abdulmalik Husain），而他先前曾兩度被鎖定卻逃離法網。

    《CNN》報導，案發當年，由於馬修斯的親友久久聯絡不上她，擔憂之下向警方報案，這才發現雙屍慘劇。調查紀錄顯示馬修斯生前曾遭性侵，而且她和兒子身上都有被繩索勒斃的痕跡。

    曾在1975年社區活動和馬修斯相識的侯賽因，起初被認為是嫌疑人，不過由於證據不足無法逮捕。2004年，侯賽因在科羅拉多州因入室行竊落網，DNA輸入罪犯資料庫後竟和母子雙屍案現場跡證相符，使得侯賽因面臨2項一級謀殺罪嫌。

    然而，由於司法系統的文書作業疏失，導致道格拉斯郡檢方不得不放棄起訴，直到2021年法醫鑑定技術的進步，從而讓本案關鍵證據有了重新檢驗的機會，侯賽因已於近日被捕，法官於13日開庭時裁定不得保釋。

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