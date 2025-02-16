奧地利驚傳敘利亞兇嫌隨機砍人案 釀1死5傷

奧地利菲拉赫發生23歲敘利亞男子持刀隨機砍人案，造成1死5傷。圖為哀悼民眾。（美聯社）

2025/02/16 12:14

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕奧地利克恩頓州城市菲拉赫（Villach），15日發生23歲男子持刀隨機砍人案，造成1名14歲的受害者喪命、5人受傷，其中有2人傷勢嚴重。

據《美聯社》報導，兇嫌為在奧地利合法居留的敘利亞籍人士，他在菲拉赫街頭專挑男性砍殺，目前已落網但尚不清楚犯案動機。42歲食品配送司機目睹血案後，開車衝向嫌犯避免傷亡擴大。

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克恩頓州長凱撒（Peter Kaiser）對死者家屬表達哀悼之意，並強調這種罪行必須受到嚴厲懲罰；極右派政客、奧地利自由黨主席基克爾（Herbert Kickl），痛斥從國內到歐盟都在實施錯誤的移民政策，導致砍殺案、性侵、幫派問題層出不窮。

奧地利內政部統計，去年共有2萬4941名外籍人士在國內申請庇護，其中以敘利亞籍人數最多，其次是阿富汗。移民問題已經成為許多歐洲國家內政重點，極右派政黨在各國選舉中取得優勢，奧地利自由黨先前更取得二戰以來首次的國會改選勝利。

警方封鎖現場展開調查。（法新社）

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