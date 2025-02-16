心碎！緬甸「地表最帥和尚」宣布訂婚 曾獲全球百大最帥殊榮

緬甸「天菜」白因曾因剃度修行的照片瞬間爆紅，今年元旦宣布與交往多年的女友訂婚。（本報合成，擷取自Paing Takhon/IG）

2025/02/16 13:20

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28歲男模兼演員白因（Paing Takhon）憑藉俊俏五官與健美身材，曾榮獲「2021年全球百大最帥冠軍」。經歷剃度修行爆紅、反對軍政府入獄又被特赦的大起大落後，他近日再度登上媒體版面，宣布將與交往多年的女友步入婚姻，迎來人生新篇章。

綜合媒體報導，白因於2024年8月公開戀情，對象是大他一歲的林米亞，這段感情一曝光便讓大批粉絲哀嚎。今年1月1日，白因拋出重磅消息，正式宣布與女友訂婚。兩人身穿淺綠色傳統服裝親密互動，在親友見證下完成訂婚儀式。雖然許多粉絲直呼「心碎」，但仍紛紛獻上祝福。

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白因於2021年遵循緬甸傳統剃度修行，在寺廟短暫待了10天，其身穿紅色僧袍的模樣瞬間爆紅。同年，他更被美國媒體《TC Candler》評選為「全球百大最帥臉孔」（The 100 Most Handsome Faces）的冠軍，粉絲們更稱他為「地表最帥和尚」。

不過，當緬甸爆發政變時，他勇敢表態反對軍政府，積極投入抗爭行動，進而遭軍方逮捕，被判處3年勞改。當時，白因的百萬粉絲社群帳號也被封鎖，引發國際關注。最終他於2022年3月獲得假釋，恢復自由身。

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