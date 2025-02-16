為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    心碎！緬甸「地表最帥和尚」宣布訂婚 曾獲全球百大最帥殊榮

    緬甸「天菜」白因曾因剃度修行的照片瞬間爆紅，今年元旦宣布與交往多年的女友訂婚。（本報合成，擷取自Paing Takhon/IG）

    緬甸「天菜」白因曾因剃度修行的照片瞬間爆紅，今年元旦宣布與交往多年的女友訂婚。（本報合成，擷取自Paing Takhon/IG）

    2025/02/16 13:20

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸28歲男模兼演員白因（Paing Takhon）憑藉俊俏五官與健美身材，曾榮獲「2021年全球百大最帥冠軍」。經歷剃度修行爆紅、反對軍政府入獄又被特赦的大起大落後，他近日再度登上媒體版面，宣布將與交往多年的女友步入婚姻，迎來人生新篇章。

    綜合媒體報導，白因於2024年8月公開戀情，對象是大他一歲的林米亞，這段感情一曝光便讓大批粉絲哀嚎。今年1月1日，白因拋出重磅消息，正式宣布與女友訂婚。兩人身穿淺綠色傳統服裝親密互動，在親友見證下完成訂婚儀式。雖然許多粉絲直呼「心碎」，但仍紛紛獻上祝福。

    白因於2021年遵循緬甸傳統剃度修行，在寺廟短暫待了10天，其身穿紅色僧袍的模樣瞬間爆紅。同年，他更被美國媒體《TC Candler》評選為「全球百大最帥臉孔」（The 100 Most Handsome Faces）的冠軍，粉絲們更稱他為「地表最帥和尚」。

    不過，當緬甸爆發政變時，他勇敢表態反對軍政府，積極投入抗爭行動，進而遭軍方逮捕，被判處3年勞改。當時，白因的百萬粉絲社群帳號也被封鎖，引發國際關注。最終他於2022年3月獲得假釋，恢復自由身。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播