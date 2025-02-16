細菌放大千倍！ 科學家揭基因表現奧秘

科學家透過將細菌放大1000倍，成功開發出研究基因表現與細菌行為的新方法。這項革命性的影像技術，讓我們得以即時觀察細菌如何回應環境變化、適應壓力，以及產生抗藥性；示意圖。（圖擷取自SciTechDaily.com）

2025/02/16 10:43

〔編譯陳成良／綜合報導〕《科學》（Science）期刊近期發表一項重大突破，科學家利用創新技術將細菌放大千倍，首次即時觀察其基因運作，為醫學研究開創新局。

據《每日科技網》（scitechdaily）報導 ，美國波士頓兒童醫院（Boston Children's Hospital）團隊結合多重抗誤差螢光原位雜交技術（MERFISH，一種高解析度的分子成像技術）與膨脹顯微鏡技術（expansion microscopy），成功突破細菌觀察的技術瓶頸。

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研究主持人莫菲特（Jeffrey Moffitt）博士解釋，由於細菌體積微小，內部核糖核酸（RNA）密度高，傳統顯微鏡難以觀察。為此，團隊借鑒麻省理工學院（MIT）技術，將細菌樣本嵌入特殊水凝膠，使其膨脹膨脹50到1000倍，讓內部結構清晰可見。

這項技術的一大突破，在於能觀察單一細菌的生存策略。研究發現，當葡萄糖缺乏時，單個大腸桿菌（E. coli）會依序嘗試利用不同的替代食物來源，並以特定的順序改變其基因表現。更重要的是，同一種細菌在腸道不同位置會表現出不同的基因活動。

「在短短數十微米的距離內，細菌就會因應環境展現截然不同的行為，」莫菲特解釋。「以前很難研究這種差異，但現在我們終於能回答長久以來的疑問。」

這項突破性技術為醫學研究帶來全新視野。研究人員現在不僅能更深入了解細菌如何產生抗藥性，也能觀察有益菌與致病菌的行為差異，甚至探索微生物之間的互動。更重要的是，這項技術讓科學家得以在細菌的原生環境中進行觀察，不再受限於實驗室培養條件，有助於開發更有效的抗生素和治療策略，對抗細菌感染。

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