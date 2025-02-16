南韓證券交易員無法下單被「罵死」 法院認定為職災

南韓證券交易員在股票暴跌時因設備故障無法買賣，被上司痛罵後短短數分鐘之內就心肌梗塞死亡，法院對此認定為職災。韓股示意圖。（歐新社）

2025/02/16 11:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓1名59歲證券交易員，於2021年5月上班時遇到股票暴跌、設備故障無法買賣的情況，被上司痛罵後短短數分鐘之內就急性心肌梗塞喪命，首爾行政法院近日認定這屬於職業災害，應給付家屬死亡補償金和喪葬津貼。

據《韓聯社》報導，事發當天是南韓某間公司的上市首日，相當受到外界關注，孰料開盤後股價急速暴跌近30％（韓股漲跌幅為30％），交易員當時急於操作買賣，卻因為設備故障無法下單，主管隨即對他破口大罵，交易員過了幾分鐘後就癱倒在座位上身亡。

請繼續往下閱讀...

南韓雇傭勞動部轄下專門處理勞工賠償事務的「勤勞福祉公團」，認為交易員的死亡和工作沒有因果關係，因此不屬於職災，死者家屬對此不滿決定向法院申訴。

首爾行政法院指出，雖然死者平均工作時間不符合職災認定標準，但事發當天下單量暴增10至20倍，死者除了工作量大增還遇到設備故障、上司辱罵的情況，顯然會出現緊張、不安等情緒，在巨大壓力影響下導致原有的慢性病變異型心絞痛引發心肌梗塞，最終認定屬於職災。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法