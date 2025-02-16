北海道網走2月中才迎來「流冰初日」 創統計79年來最晚紀錄

北海道網走市今年的「流冰初日」為2月15日，較往年晚上許多，創下自1946年開始統計以來最晚的「流冰初日」紀錄。圖為網走流冰示意圖。（法新社）

2025/02/16 11:24

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於日本北海道東部的網走市以「流冰」聞名，流冰在每年1月下旬至3月上旬之間會抵達網走岸邊，而每年從陸地上能以目視方式看見流冰的第一天會被稱為「流冰初日」。網走地方氣象台15日公布，2月15日為今年的「流冰初日」，較往年晚上許多，創下自1946年開始統計以來最晚的「流冰初日」紀錄。

綜合日媒報導，網走地方氣象台指出，在15日上午10點20分左右，在網走海岸邊以能以目視方式看到海平面上的浮冰，距離岸邊大概有20公里的距離。網走市今年的「流冰初日」落在2月15日，創下自1946年開始統計以來最晚的「流冰初日」紀錄，往年大約1月底就會迎來「流冰初日」，過去的最晚紀錄是1993年2月10日，此次的「流冰初日」還比1993年晚了5天。

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與網走市同樣位於鄂霍次克海岸、地理位置較偏西北方的紋別市，則是在2月1日就迎來「流冰初日」，流冰在2月14日「靠岸」，因此也導致船隻無法航行。

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