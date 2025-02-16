為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    北海道網走2月中才迎來「流冰初日」 創統計79年來最晚紀錄

    北海道網走市今年的「流冰初日」為2月15日，較往年晚上許多，創下自1946年開始統計以來最晚的「流冰初日」紀錄。圖為網走流冰示意圖。（法新社）

    北海道網走市今年的「流冰初日」為2月15日，較往年晚上許多，創下自1946年開始統計以來最晚的「流冰初日」紀錄。圖為網走流冰示意圖。（法新社）

    2025/02/16 11:24

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕位於日本北海道東部的網走市以「流冰」聞名，流冰在每年1月下旬至3月上旬之間會抵達網走岸邊，而每年從陸地上能以目視方式看見流冰的第一天會被稱為「流冰初日」。網走地方氣象台15日公布，2月15日為今年的「流冰初日」，較往年晚上許多，創下自1946年開始統計以來最晚的「流冰初日」紀錄。

    綜合日媒報導，網走地方氣象台指出，在15日上午10點20分左右，在網走海岸邊以能以目視方式看到海平面上的浮冰，距離岸邊大概有20公里的距離。網走市今年的「流冰初日」落在2月15日，創下自1946年開始統計以來最晚的「流冰初日」紀錄，往年大約1月底就會迎來「流冰初日」，過去的最晚紀錄是1993年2月10日，此次的「流冰初日」還比1993年晚了5天。

    與網走市同樣位於鄂霍次克海岸、地理位置較偏西北方的紋別市，則是在2月1日就迎來「流冰初日」，流冰在2月14日「靠岸」，因此也導致船隻無法航行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播