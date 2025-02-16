狂！川普裱框「嫌犯照」掛白宮 成另類權力象徵

2023年8月24日，美國總統川普因涉嫌推翻喬治亞州選舉結果，在亞特蘭大福爾頓郡監獄拍攝的嫌犯照。（美聯社）

2025/02/16 09:40

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的獨特作風再添一樁！《富比士》（Forbes）報導，川普將他2023年在喬治亞州監獄拍攝的嫌犯照（mug shot）裱框，高掛在白宮橢圓形辦公室外的顯眼位置。

川普13在白宮橢圓形辦公室會見印度總理莫迪（Narendra Modi）。法新社攝影記者華森（Jim Watson）拍攝的一張照片，意外揭露了白宮西廂的特殊「裝飾」：川普的嫌犯照被鑲嵌在金色畫框中，懸掛在橢圓形辦公室門外。

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這張嫌犯照攝於2023年8月，當時川普因涉嫌在喬治亞州參與推翻2020年大選結果的密謀，而在福爾頓郡（Fulton County）監獄被捕。這張照片也讓川普成為美國歷史上首位拍攝嫌犯照的總統（無論現任或卸任）。

目前尚不清楚這張照片已在總統辦公室外懸掛多久，但莫迪是川普第二任期開始以來，第四位訪問白宮的外國元首。

2023年8月，川普因涉嫌與其他18人共謀推翻2020年喬治亞州大選結果，遭該州以敲詐勒索和共謀罪起訴。川普在亞特蘭大向當局自首後拍攝了這張嫌犯照，隨後以20萬美元（約新台幣653萬元）交保，並否認所有指控。

去年6月，該案因福爾頓郡地方檢察官威里斯（Fani Willis）與其聘請的特別檢察官發生地下情而停擺。去年12月，威里斯被踢出該案，但案件並未撤銷。福爾頓郡地方檢察官辦公室上個月已向喬治亞州最高法院提起上訴。

值得一提的是，川普陣營將這張嫌犯照印製在T恤、馬克杯、海報等商品上販售，在短短幾天內就賺進710萬美元（約新台幣2億3200萬元）。

《富比士》指出，川普似乎試圖在其第二任期的官方總統肖像中重現這張著名的嫌犯照。川普的第一任官方肖像中，他昂首挺立、笑容滿面；但在第二任肖像中，他面無表情、眉毛微挑，神情與嫌犯照極為相似。

美國總統川普將其2023年的嫌犯照裱框並高掛在白宮橢圓形辦公室外的走廊上。（法新社）

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