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    中國駭侵無孔不入 歐洲議會要求議員改用Signal

    在中國相關駭客組織「鹽颱風」對美國及全球電信供應商發動大規模入侵後，歐洲議會已要求議員、助理及工作人員，使用端對端加密的通訊應用程式Signal，做為工作相關的即時通訊工具。 （彭博檔案照）

    在中國相關駭客組織「鹽颱風」對美國及全球電信供應商發動大規模入侵後，歐洲議會已要求議員、助理及工作人員，使用端對端加密的通訊應用程式Signal，做為工作相關的即時通訊工具。 （彭博檔案照）

    2025/02/16 07:08

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在中國相關駭客組織「鹽颱風」（Salt Typhoon）對美國及全球電信供應商發動大規模入侵後，美國政治新聞媒體Politico取得的1封內部郵件顯示，歐洲議會已要求議員、助理及工作人員，使用端對端加密的通訊應用程式Signal，做為工作相關的即時通訊工具。

    郵件指出：「由於近期對商業電信基礎設施的威脅增加，加上主要發生在美國的大型電信公司受到攻擊，不安全的公共網路通訊被攔截或操控的風險上升。」

    據報導，美國網安諮詢公司「記錄未來」（Recorded Future）最新研究顯示，鹽颱風最近一次入侵發生在今年1月，受害者包括義大利和英國的電信公司，美國已對其進行制裁。

    美國財政部上月17日發表聲明，宣布制裁中國1名位於上海的駭客尹克成（Yin Kecheng，譯音），以及位於四川的網路安全公司「四川聚信和網路技術有限公司」（Sichuan Juxinhe Network Technology Co., LTD.），指稱該2個實體涉及針對美國政府及電信服務供應商的駭客攻擊行動。美國國務院還懸賞1000萬美元（約3.2億台幣）來收集網路攻擊情報。

    歐洲議會的內部郵件提醒議員，應優先使用議會內部的「企業解決方案」—Teams和Jabber，僅在兩者無法使用時才選擇Signal。Signal因端對端加密技術及開源架構，受到網路安全專家及隱私倡導者青睞。

    議會新聞處在聲明中表示：「建議使用Signal是為了在沒有其他企業工具可用時，提供一個安全的替代方案。」

    2020年，歐盟執委會也曾建議員工改用Signal進行安全通訊。2023年，多個歐盟機構禁止在工作相關裝置上使用中國短影音分享平台Tiktok，並要求員工從公務裝置及安裝有工作應用程式的個人裝置中移除Tiktok。這項決定隨後引發歐洲多國採取類似措施。

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