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    拉住美國！澤倫斯基：歐洲必須建立自己的軍隊

    烏克蘭總統澤倫斯基在慕尼黑安全會議上呼籲，歐洲應該「為你們自己的安全採取行動」，建立一支自己的武裝部隊。（彭博）

    烏克蘭總統澤倫斯基在慕尼黑安全會議上呼籲，歐洲應該「為你們自己的安全採取行動」，建立一支自己的武裝部隊。（彭博）

    2025/02/16 06:12

    〔國際新聞中心／綜合報導〕在美國川普政府強勢推動俄羅斯和烏克蘭達成停戰協議的壓力下，烏克蘭總統澤倫斯基15日在慕尼黑安全會議（MSC）上，呼籲歐洲「為你們自己的安全採取行動」，建立一支自己的武裝部隊。

    澤倫斯基強調，面對來自俄羅斯的持續威脅，和美國支持的不確定性，歐洲在國防上必​​須「靠自己」，「我們必須建立歐洲武裝部隊，讓歐洲的未來取決於歐洲人，有關歐洲的決定只在歐洲做出」。

    路透報導，波蘭總理圖斯克也透過社群平台X呼應澤倫斯基，「歐洲迫切需要有關烏克蘭和我們自身安全的計畫，否則其他全球大國將決定我們的未來，而且不一定符合我們自己的利益」，「現在就要籌備這項計畫，已經沒有時間可以浪費了」。

    澤倫斯基指出，歐洲擁有軍隊不是為了取代美國，而是 「使美國（願意）站在一個強大的歐洲身旁」。歐洲聯軍不僅需要資金，也需要人員，而烏克蘭過去3年來阻擋俄國進一步挺進的經驗，以及與歐洲國家合作生產無人機，可對此做出貢獻。

    澤倫斯基提到，俄軍14日攻擊烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠防護罩，顯示莫斯科的野心不僅針對烏克蘭，而是對全歐洲的能源安全帶來威脅。他警告，有情資顯示俄羅斯今年夏天將運送大量攻擊性無人機到白俄羅斯，「也許是針對你們（歐洲）」。因此，歐洲必須面對現實，在俄羅斯攻擊另外一個國家之前，「我們能做些什麼？」

    「你們準備好了嗎？」澤倫斯基還說，不要小看正在協助俄國侵略烏克蘭的北韓軍隊，因為北韓正在學習如何打一場現代戰爭。

    由於擔心美俄將基輔和布魯塞爾排除在停戰談判之外，導致其結果有利於莫斯科，澤倫斯基重申，烏克蘭和歐洲必須參與任何有關結束烏克蘭戰爭的談判，烏克蘭絕對不接受自身沒有參與的任何交易，同樣的原則也適用於整個歐洲，「我們必須以（整個）歐洲，而不是以單一國家的名義行事」。

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