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    澤倫斯基拒簽與美礦產協議 稱未保障烏克蘭利益

    2025/02/16 01:36

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，基輔與華府商討中的關鍵礦產協議「尚未準備好」，因為協議內容尚未包含基輔希望納入、旨在保護其利益的條款。

    路透社報導，川普希望迅速終結束烏克蘭與俄羅斯的戰爭，基輔則渴望尋求安全保障，以確保達成和平協議後不會再度遭到入侵，因此這項協議對於基輔爭取川普的支持可謂至關重要。

    澤倫斯基在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）記者會上表示，烏國與美國的礦產協議「尚未準備好，無法保護我們的利益。」

    「協議內容必須以具備法律效力的方式正確無誤地寫下來，這是一項投資案…目前我還沒有在（協議）文件中看到這種（互惠）關係。」

    澤倫斯基做出上述宣布的前一天，烏國官員向美國遞交協議草案。本月12日，川普與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）和澤倫斯基分別通話。

    澤倫斯基上週接受路透採訪時曾概述該協議的輪廓，並展示1張顯示眾多礦藏的地圖。當時他表示，烏克蘭願意與美國建立互惠互利的合作夥伴關係，共同開發烏國蘊藏豐厚的稀土、鈦、鈾、鋰等礦產，但基輔不會「白白贈送」它們。

    川普尚未承諾繼續向基輔提供重要的軍事援助，僅表示希望從烏國獲得價值5000億美元的稀土礦物，而且基輔必須「爭取」華府的支持。1140216

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