中墨犯罪集團透過加拿大 以石首魚鰾交換芬太尼前驅物

中國犯罪網絡和墨西哥販毒集團正利用加拿大港口，以利潤豐厚的石首魚鰾，交換生產芬太尼所需的前驅化學物質。（法新社檔案照）

2025/02/16 06:21

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在美國總統川普針對類鴉片止痛劑「芬太尼」氾濫成災，對加拿大和墨西哥加強施壓之際，加拿大邊境服務署（CBSA）的備忘錄顯示，中國有組織犯罪網絡和墨西哥販毒集團正在利用加拿大港口，以利潤豐厚的石首魚（totoaba）魚鰾，交換生產芬太尼所需的前驅化學物質。

加拿大政府撥款資助的加拿大廣播公司（CBC）14日報導，CBC法語部從CBSA取得的這份備忘錄指出，中國和墨西哥犯罪網絡將墨西哥西部海域非法捕撈的石首魚運往中國，並透過加拿大港口交換製造芬太尼的化學前驅物，加國成為非法產品的中轉站。但報告並未披露通過加拿大的石首魚和交換的芬太尼前驅物數量。

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石首魚是生活在墨西哥西海岸和加利福尼亞灣的瀕危魚類，體長可達2公尺，近年來一直是大量盜捕的對象。石首魚主要因其魚鰾聞名，售價極高，被稱為海洋中的古柯鹼。石首魚鰾在中國黑市出售，石首魚的魚鰾曬乾後即「花膠」，在中國是高價上等海味，可用於傳統美食、醫藥和化妝品，每公斤售價高達8萬美元（約台幣261萬元）。

這份最初於2024年10月以法文發表的文件指出，中國和墨西哥不法份子為石首魚的非法運輸提供便利，一個名為「龍卡特爾」（Dragon Cartel）的新犯罪網絡已經成立，由中國人和墨西哥人組成，專門從事石首魚的非法販運活動。這份長達7頁的文件指稱，加拿大有人經常從事受保護物種的非法進出口和繁殖活動，西部港口是他們的目標。

曾調查販毒集團活動的墨西哥記者納赫拉（Luis Horacio Nájera）說，溫哥華港尤其容易受到犯罪活動影響，因為它和墨西哥西部曼札尼約港（Manzanillo）、洛杉磯港，共同連接亞洲和歐洲市場。美國財政部2023年也發現，溫哥華已成為西納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）分銷芬太尼的戰略據點。

納赫拉表示，由於通過港口的貨物數量龐大，再加上難以在其他合法魚類產品中辨識非法交易，加拿大當局在打擊石首魚交易上將面臨艱難戰鬥，可能需要投資專門培訓和基礎設施，以辨識走私產品。

根據CBSA報告，石首魚鰾經常與冷凍魚和魷魚一起走私。儘管通常是裝在冷藏箱和背包裡，但犯罪網絡正在擴大其方法，包括裝在汽油箱、備用輪胎和隱藏的汽車車廂裡。

這項消息的披露，正值來自加拿大芬太尼的流動和生產受到高度政治關注之際。川普將毒品流入美國做為向加拿大和墨西哥課徵全面關稅的理由，加拿大政府已任命前高階警官布羅索（Kevin Brosseau）擔任芬太尼「沙皇」。

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