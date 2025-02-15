重申美菲同盟 魯比歐：共同解決中國在南海「破壞穩定」行為

菲國外長馬納羅與美國國務卿魯比歐，在「慕尼黑安全會議」場邊舉行雙方首度會談。（圖取自馬納羅Ｘ專頁。）

2025/02/15 20:39

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國務卿魯比歐和菲律賓外交部長馬納羅，14日在德國「慕尼黑安全會議」場邊舉行首次雙邊會談，魯比歐重申川普政府對美菲同盟的承諾，並表示盼望建立「擴大投入、更持久」的關係，以加強經濟合作，並共同解決中國在南海「破壞穩定」的行為。

《菲律賓通訊社》（PNA）指出，魯比歐在社群平台Ｘ上發文透露，兩人討論如何加強美菲同盟，以應對中國在南海的破壞穩定行為，同時也盼望提升兩國經濟繁榮。馬納羅同樣發文表示這次會晤「非常精彩」，馬尼拉將致力於與美國合作，進一步加強經濟和安全關係，建立強大且堅定的夥伴關係。美國國務院指出，兩人也討論基礎設施、關鍵礦產、資訊科技和能源方面的合作，包括民用核能。

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據了解，美軍去年4月在美菲「肩並肩」聯合軍演期間將陸基中程飛彈系統「泰風」（Typhon，又譯堤豐）部署至菲國後，持續駐留當地，去年底更傳出菲國有意採購並納入防衛體系。菲軍本月中旬將首度操演該系統，為之後大規模聯合軍演做好準備。此事去年以來引發中國強烈不安，已多次對美菲提出抗議。

另一方面，香港《南華早報》指出，中國雖是東南亞國家的主要武器供應國，但中國與菲國、越南、馬來西亞、汶萊等國的南海主權爭端，促使該地區國家紛紛「轉單」，其中南韓是中國的最大競爭者，正逐步透過高品質且價格實惠的武器軍備，擴大在東南亞的立足點，東南亞國家一方面可藉此實現軍隊現代化，另一方面亦能減少對中國軍備的依賴。

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