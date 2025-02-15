讓美國專注印太地區安全！范斯再籲歐洲分擔防衛

美國副總統范斯在慕尼黑安全會議上火力全開，包括要求歐洲各國分擔防衛責任，讓美國可以專注於東亞地區的挑戰。（法新社）

2025/02/15 19:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國副總統范斯14日在德國「慕尼黑安全會議」上發表演說，直言歐洲面臨最嚴中的威脅不是中國、俄羅斯等外部勢力，而是來自內部，包括忽視移民問題、打壓民粹主義政黨和言論自由等，重申期盼歐洲在自我防衛上做得更多，使美國可以專注於印太等其他地區。川普總統則稱讚范斯表現亮眼，指其演說內容會引起歐洲人民的共鳴。

外界原本預期范斯將針對如何終止烏俄戰爭發表談話，但他出乎意料地公開質疑當前的歐洲價值觀是否值得美國捍衛，指責歐洲政治人物逐漸背離與美國一致的部分最基本價值觀，包括更常扼殺言論自由，而非為本國公民提供安全保障。他舉例，英國曾逮捕一名在墮胎診所附近禱告的男子，以及瑞典曾將一名公開焚燒《可蘭經》的反伊斯蘭人士定罪。他也批評歐洲拒絕解決移民問題，並排擠代表某部分民意的民粹主義政黨人物。

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范斯控訴，他最擔心的歐洲威脅不是中、俄或任何其他外部勢力，而是內部威脅，「多年來，我們一直被告知，我們資助和支持的一切都是基於共同的民主價值觀，包括烏克蘭政策和數位審查制度，一切都被標榜為捍衛民主，但當我們看到歐洲法院取消選舉、還威脅取消其他選舉時，我們應捫心自問是否有適度堅持高標準」。

范斯再次呼籲歐洲國家增加國防開支，分擔防衛同盟的負擔，使美國可以關注世界上處於極大危險中的其他地區，「川普總統對此態度明確，他相信歐洲盟友必須對歐洲的未來扮演更大的角色」。范斯在會見北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特時，也重申美國雖是其中最重要的一部分，但為了確保北約可以真正迎向未來的挑戰，盟國必須擴大承擔，俾便美國專注於在東亞地區面臨的挑戰。

據了解，范斯在演說後婉拒會見德國執政黨「社會民主黨」（SPD）領袖、現任總理蕭茲，反而私下與極右「另類選擇黨」（AfD）總理候選人韋德爾（Alice Weidel）會見30分鐘。德國預計在本月23日提前舉行聯邦大選，AfD被看好可望斬獲20%選票、取得歷來最佳成績，更得到川普盟友、科技大亨馬斯克大力相挺。對此，范斯揶揄德國要習慣馬斯克「介入」德國政治，「如果美國民主能經受瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）10年責罵，你們也可以忍受馬斯克幾個月的責罵」。

范斯深具對抗性的言論在會議上引發震撼，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）怒斥、范斯將歐洲部分地區的情況與專制政權相提並論，是不可接受的。

歐盟新任外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）也指責范斯試圖挑釁，稱盟友應關注俄國侵略烏克蘭等更大的威脅。德國總統史坦麥爾稍早在開幕致詞時也說，新的美國政府與德國有著不同的世界觀，美國現在的世界觀不符國際社會利益。

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