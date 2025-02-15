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    淚中度過西洋情人節！烏克蘭人生離死別 2/14上墳悼亡夫

    烏克蘭婦女娜塔莉亞在14日西洋情人節當天帶著詩集前往墓地探視為國捐軀的夫婿瓦希爾。（法新社）

    烏克蘭婦女娜塔莉亞在14日西洋情人節當天帶著詩集前往墓地探視為國捐軀的夫婿瓦希爾。（法新社）

    2025/02/15 18:16

    〔編譯張沛元／綜合報導〕烏克蘭婦女娜塔莉亞（Natalia）在西洋情人節當天唯一能為情人做的，就是去亡夫瓦希爾（Vassyl）的墓前為他朗詩。作家瓦希爾是1名在前線為國捐軀的烏兵，死後葬在烏西城市利維夫（Lviv）。

    娜塔莉亞與瓦希爾相伴21年，兩人育有3名子女，老么才6歲；14日當天，淚眼婆娑的娜塔莉亞望著亡夫的墓碑，手中緊抓她送給老公的1本詩集。「這是我送他的結婚紀念日禮物。1個月後，他就走了。」

    既然熱愛文學的瓦希爾無暇閱讀這份禮物，娜塔莉亞便把詩集帶到墓前，「念給他聽」。

    這座墓園裡有不少墳前都裝飾有紅心氣球、填充玩偶與黃藍色的烏克蘭國旗，娜塔莉亞也不是唯一在此與陰陽兩隔的情人一起過節的遺孀。

    瑪麗亞（Maria）在去年平安夜痛失老公安德烈（Andrey），她說，他們夫妻倆過去從不過西洋情人節，斥之為行銷策略，「但我不知道。我今天想來（墓園跟老公一起過節）。」

    瑪麗亞坦承喪夫令她非常痛苦，也覺得不公平，因為她再也回不到戰前的好日子，「你現在有的只剩下墓園裡的一座墳。」

    另1名也叫娜塔莉亞的寡婦正忙著把1顆小愛心別到亡夫墓前的花束上，她老公死於座車被無人機撞上。她直言無法接受非常愛自己的丈夫已逝，「我再也聽不到他的聲音，再也見不到他了。」

    在烏克蘭另一頭的東部戰略要城克拉莫托斯克（Kramatorsk），30歲的戰地醫務兵雅羅斯拉夫（Yaroslav）13日正準備迎接連續第3個無妻相伴的西洋情人節。

    儘管分隔兩地，雅羅斯拉夫決定即便打仗還是要過節，並向記者展示妻子寄來的、他最喜歡吃的巧克力餡馬卡龍。

    雅羅斯拉夫已經3個月沒見到妻子，下回相聚可能還要再等3個月。「離開她回到戰場讓我覺得很難過，」他語氣平靜、但垂下眼眸黯然道。

    要夫妻倆是西洋情人節當天能在一起，雅羅斯拉夫說，他覺得兩人什麼都不會說，只要擁抱就夠了。

    14日拍攝的畫面顯示，1名葬在烏西大城利維夫的1座墓園的烏軍士兵的墳前旗桿上，綁著1個象徵西洋情人節的紅心氣球。（法新社）

    14日拍攝的畫面顯示，1名葬在烏西大城利維夫的1座墓園的烏軍士兵的墳前旗桿上，綁著1個象徵西洋情人節的紅心氣球。（法新社）

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