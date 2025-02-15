驚險畫面曝光！印度舉重選手失手遭165公斤槓鈴壓頸

印度一名舉重選手近日在健身房挑戰165公斤槓鈴握推失手，極重器材直接卡在脖子後短暫失去知覺，所幸站在旁邊妻子急上前搶救，努力抬起一邊使丈夫脫困。（圖擷自「@THE_GLOBE_N」X、本報合成）

2025/02/15 14:44

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名舉重選手近日在健身房挑戰165公斤槓鈴握推失手，極重器材直接卡在脖子後短暫失去知覺，所幸站在旁邊的妻子急上前搶救，努力抬起一邊使丈夫脫困，公開影像於社群平台瘋傳引外界矚目。

綜合外媒報導，健身房關門後，僅剩下舉重選手毘濕奴（Bishnu）與其妻子留下，公開影像可見，毘濕奴嘗試挑戰165公斤抓住金屬槓鈴握推卻失手，器材重壓在他的頸部導，妻子見狀急上前努力搬開一側槓鈴，所幸最後成功搬開，毘濕奴也竭力一起搬動最後脫困，相當驚險。

請繼續往下閱讀...

事發後毘濕奴於個人社群平台透露「我不知道自己在做什麼，我已經失去意識，若時間再長一些，可能死亡，隨後不小心從椅子摔下，2至3秒後才恢復知覺」。由於健身房關門，妻子是唯一可以在舉重過程中協助的人，他承認自己的錯誤，並強調並非在表演任何特技，而是在進行訓練，同時建議觀眾瞭解其中的風險，並在運動期間始終以安全優先至上。

An Indian bodybuilder tried lifting 165 kg, almost choking himself to death as the barbell hit his throat. His wife tried to help but she couldn't.#India pic.twitter.com/oaJTtjsq5g — THE GLOBAL NEWS. （@THE_GLOBE_N） February 12, 2025

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法