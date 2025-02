驚險畫面曝光！印度舉重選手失手遭165公斤槓鈴壓頸

2025/02/15 14:44

〔即時新聞/綜合報導〕印度一名舉重選手近日在健身房挑戰165公斤槓鈴握推失手,極重器材直接卡在脖子後短暫失去知覺,所幸站在旁邊的妻子急上前搶救,努力抬起一邊使丈夫脫困,公開影像於社群平台瘋傳引外界矚目。

綜合外媒報導,健身房關門後,僅剩下舉重選手毘濕奴(Bishnu)與其妻子留下,公開影像可見,毘濕奴嘗試挑戰165公斤抓住金屬槓鈴握推卻失手,器材重壓在他的頸部導,妻子見狀急上前努力搬開一側槓鈴,所幸最後成功搬開,毘濕奴也竭力一起搬動最後脫困,相當驚險。

事發後毘濕奴於個人社群平台透露「我不知道自己在做什麼,我已經失去意識,若時間再長一些,可能死亡,隨後不小心從椅子摔下,2至3秒後才恢復知覺」。由於健身房關門,妻子是唯一可以在舉重過程中協助的人,他承認自己的錯誤,並強調並非在表演任何特技,而是在進行訓練,同時建議觀眾瞭解其中的風險,並在運動期間始終以安全優先至上。

