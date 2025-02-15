為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚險畫面曝光！印度舉重選手失手遭165公斤槓鈴壓頸

    印度一名舉重選手近日在健身房挑戰165公斤槓鈴握推失手，極重器材直接卡在脖子後短暫失去知覺，所幸站在旁邊妻子急上前搶救，努力抬起一邊使丈夫脫困。（圖擷自「@THE_GLOBE_N」X、本報合成）

    印度一名舉重選手近日在健身房挑戰165公斤槓鈴握推失手，極重器材直接卡在脖子後短暫失去知覺，所幸站在旁邊妻子急上前搶救，努力抬起一邊使丈夫脫困。（圖擷自「@THE_GLOBE_N」X、本報合成）

    2025/02/15 14:44

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕印度一名舉重選手近日在健身房挑戰165公斤槓鈴握推失手，極重器材直接卡在脖子後短暫失去知覺，所幸站在旁邊的妻子急上前搶救，努力抬起一邊使丈夫脫困，公開影像於社群平台瘋傳引外界矚目。

    綜合外媒報導，健身房關門後，僅剩下舉重選手毘濕奴（Bishnu）與其妻子留下，公開影像可見，毘濕奴嘗試挑戰165公斤抓住金屬槓鈴握推卻失手，器材重壓在他的頸部導，妻子見狀急上前努力搬開一側槓鈴，所幸最後成功搬開，毘濕奴也竭力一起搬動最後脫困，相當驚險。

    事發後毘濕奴於個人社群平台透露「我不知道自己在做什麼，我已經失去意識，若時間再長一些，可能死亡，隨後不小心從椅子摔下，2至3秒後才恢復知覺」。由於健身房關門，妻子是唯一可以在舉重過程中協助的人，他承認自己的錯誤，並強調並非在表演任何特技，而是在進行訓練，同時建議觀眾瞭解其中的風險，並在運動期間始終以安全優先至上。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播