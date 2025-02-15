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    悚！科學家發現新品種真菌 蜘蛛被感染會變成「喪屍」

    歐洲科學家在不列顛群島洞穴發現新品種真菌，其專門感染蜘蛛並且會讓宿主變成「喪屍」。（圖擷自Ingenta Connect網站）

    歐洲科學家在不列顛群島洞穴發現新品種真菌，其專門感染蜘蛛並且會讓宿主變成「喪屍」。（圖擷自Ingenta Connect網站）

    2025/02/15 10:13

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕歐洲科學家在不列顛群島洞穴發現新品種真菌「Gibellula attenboroughii」，其專門感染蜘蛛並且會讓宿主變成「喪屍」、行為發生改變，但真菌如何操控蜘蛛的神經系統還有待研究。

    《CNN》報導，這款真菌目前被觀察到僅會感染在2種穴居圓蛛上，亦即Metellina merianae、Meta menardi，蜘蛛一旦中鏢後，就會被操縱從蛛網中離開，跑到適合孢子傳播的地方並提早死亡。

    這種行為模式和專門感染螞蟻的「喪屍真菌」偏側蛇蟲草菌相當類似，另一種真菌「G. aurea」，有可能會操控蜘蛛到樹葉下面等死，但新品種在蜘蛛身上的作用更為明顯。

    科學家尚不清楚「G. attenboroughii」會在宿主腦部釋放哪些化合物，不過，研究者之一的丹麥自然歷史博物館真菌學家、哥本哈根大學助理教授阿拉烏霍（João Araújo）表示，並不用擔心蜘蛛種群會受到影響，因為各類真菌早已存在數百萬年或更久，一直和各種生物共存。

    另外，發現這款真菌的過程相當偶然，有拍攝團隊2021年前往北愛爾蘭唐郡一處廢棄火藥庫，準備要拍攝電視節目，過程中工作人員觀察到蜘蛛死前會離開蛛網，將自己暴露出來，隨後科學家在北愛爾蘭、愛爾蘭等地洞穴發現更多被感染的蜘蛛。

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