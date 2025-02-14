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    川普上台後新政連發 野心、規模更勝「2025計畫」

    圖為川普13日在白宮橢圓形辦公室，簽署1項有關互惠關稅的行政命令。（法新社）

    圖為川普13日在白宮橢圓形辦公室，簽署1項有關互惠關稅的行政命令。（法新社）

    2025/02/14 23:52

    〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普在競選期間，曾極力撇清與華府保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）主導的「2025計畫」（Project 2025）有關。

    根據路透的調查，回鍋白宮迄今尚未滿月的川普目前的施政，有不少帶有「2025計畫」的色彩，其野心與規模甚至超越該計畫的提議。

    從暫停美國外援、強化美南邊境，到限制跨性別運動員，路透發現，儘管川普迄今尚未採納「2025計畫」中的若干最激進的構想，然其上台最初幾週頒布的50多項行政命令與其他政策舉措，其中有不少的野心或規模，更勝長達900頁、為「川普2.0」勾勒施政藍圖的「2025計劃」中詳述的政策提議。

    例如，「2025計畫」建議「縮減」負責美國援外的「美國國際開發總署」（USAID）約400億美元（約台幣1.3兆元）的年度援助支出，但獲川普委任、職司幫聯邦政府省錢與裁員的全球首富馬斯克，卻直接讓該機構關門大吉。

    此外，「2025計畫」主張由國會撥款興建用來阻擋非法移民的美墨邊境牆，但川普卻直接宣布美墨邊境進入國家緊急狀態，並下令美軍與國土安全部官員負責築牆。

    再者，川普實質上禁止跨性別女性參與女子運動項目，但「2025計畫」其實僅提議，撤回前總統拜登，在擴大保護跨性別學生民權上的一些努力。

    對此，白宮稱川普只是在履行競選承諾。白宮發言人費爾茲（Harrison Fields）說，川普「與『2025計劃』毫無關係」。

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