川普關稅海嘯將來襲 韓國動用2.27兆建立「防衛之盾」

韓國成立100兆韓元的「先進戰略產業基金」，以支持恐受川普關稅嚴重衝擊的產業。（彭博）

2025/02/14 22:59

〔編譯魏國金／台北報導〕美國總統川普繼9日宣佈對輸美鋼鋁加徵25%關稅後，13日表示將向全球許多國家課徵對等關稅，之後並將對汽車、半導體與藥品課徵對等關稅以外的進口稅。韓國媒體《BusinessKorea》報導，川普的關稅行動促使南韓政府採取果斷行動，以保護關鍵經濟領域。

報導指出，韓國政府將投資100兆韓元（2.27兆台幣），建立「關稅防衛之盾」（Tariff Defense Shield），以支撐將受川普關稅嚴重衝擊的產業。

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韓國金融服務委員會正協同金融企業，推動「先進戰略產業基金」。根據該計畫，韓國產業銀行與商業銀行，各出資50兆韓元，以支撐半導體、電池、鋼鋁、汽車與石化等產業，這些產業形同韓國經濟的命脈，對出口與就業有重大貢獻。

該基金將透過對企業的入股投資或銀行團貸款等方式執行，以對設施投資、研發與基礎設施改善提供資金支持。韓國當局意正識到川普政府的關稅政策，將引發各行業的風險，也考慮一項對企業提供資金，但不設個人限額的計畫。

世宗大學商學院教授黃永植（音譯，Hwang Yong-sik）指出，美國關稅潛在的經濟衝擊，突顯這些措施的急迫性，也顯示南韓企業面臨的挑戰。

他說，「如果美國課徵高關稅，企業成本勢必上升，更多企業將陷入財務困境。隨著世界貿易組織（WTO）體系崩潰，各國毫不掩飾支持本國產業，我們的政府也應該採取更積極的支持措施」。

韓國政府的回應不僅是對美國關稅帶來的直接威脅的反應，也是應對全球經濟壓力、提振國內產業的戰略舉措。韓國產業銀行在這項措施中扮演的角色反映了政府保護本國產業的決心，特別是面對來自中國等國家的激烈競爭。

該支援計畫的細節預計將在下個月與相關部會磋商後在工業競爭力提升部長級會議上最終確定。這種綜合措施旨在確保韓國重點產業在面臨國際貿易挑戰時保持競爭力和韌性。隨著全球貿易格局不斷演變，韓國的積極措施或許可以成為其他面臨類似經濟壓力的國家效仿的榜樣。

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