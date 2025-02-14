「對等關稅」破壞最惠國原則 加劇美國與WTO決裂

川普若實施對等關稅，形同根本改變美國的貿易政策。（法新社）

2025/02/14 22:12

〔編譯魏國金／台北報導〕華爾街日報報導，對等關稅的課徵將破壞世界貿易組織（WTO）最惠國待遇原則，加劇美國與WTO的決裂。威利賴恩（Wiley Rein）律師事務所合夥人布萊特比爾（Tim Brightbill）說，如果川普讓美國轉向以對等為基礎的關稅制度，「可以說是美國貿易政策的根本性改變，也是超過75年來的最重大變革之一」。

在川普命令下，美國政府將對逾1.7萬項進口關稅產品碼展開快速審查，而目前享有與美國最惠國貿易地位的186個國家將全部捲入其中。

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以乙醇為例，巴西課徵美國18％關稅，而美國基本上允許巴西乙醇免稅進入，依據川普計畫，美國將提高關稅與巴西匹敵，或巴西將關稅降至與美國相當。再者，歐盟對汽車進口課徵10％關稅，4倍於美國關稅，但美國對利潤豐厚的皮卡課徵25％關稅。

被川普點名對美國不公平貿易的歐盟執委會主席馮德萊恩14日表示，川普的對等關稅是「方向錯誤的一步」，一旦實施，「歐盟將立即祭出堅定回應，以反對阻礙自由與公平貿易的不正當壁壘，包括以關稅挑戰法律與非歧視性政策；關稅也是稅，透過關稅，美國對自己的公民課稅、提高企業成本、抑制成長，加劇通膨」。

日本經濟產業大臣武藤容治與內閣官房長官林芳正14日指出，東京已開始就對等關稅與華府溝通，武藤說，「我們必須盡快了解細節。我們將給予適當回應，以繼續發展美日經濟關係，同時符合我們的國家利益」。

南韓代理總統崔相穆14日在一場與金融機關的會議上指示，「每一個單位應全天候密切關注與因應主要國家的政策、地緣政治因素與全球金融市場趨勢，包括美國的對等關稅」。

韓國媒體《BusinessKorea》報導，韓國當局將動用100兆韓元（2027兆台幣）成立「關稅防禦之盾」，以支持遭川普關稅嚴重衝擊的產業。

白宮消息來源稱，川普點名韓國與日本是佔美國便宜的國家，這兩國可能成為首批被徵收對等關稅的國家。

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