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    日本超商「麵包戳戳姊」不付帳 店長狂追1公里報警抓人

    日本女子在LAWSON超商「捏麵包」被捕。示意圖，人物與場址與新聞事件無關。（資料照）

    日本女子在LAWSON超商「捏麵包」被捕。示意圖，人物與場址與新聞事件無關。（資料照）

    2025/02/15 00:35

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本福岡市發生一起奇葩案件，40歲女子在LAWSON便利商店疑似以拇指戳麵包導致商品受損，拒絕付款，最後被店長追趕1公里攔下，報警逮捕。

    《BBC》 報導，女子10日到LAWSON超商拿起一袋四入裝的黑芝麻乳酪麵包，用拇指按了其中1顆造成瑕疵，包裝雖完好，但已整袋不能買，店長要求女子付180日圓（約台幣39元），她不甩轉身就走，店長狂追1公里攔人，報警處理。

    女子像警方指稱，「只是輕輕按壓，想確認麵包柔軟度」，沒有破壞商品。店長則向警方說，已多次目擊她「戳麵包」，懷疑她並非首次下手，警方依「器物損壞罪」將她逮捕。

    這起奇葩事件也在X上引發熱議，網友紛紛留言，「很好，犯罪就是犯罪」、「這也可以算刑事毀損」；但也有網友持相反意見，「有點太狠了吧……」、「應該讓他們看看美國人都在做什麼……」，笑稱，「如果捏麵包能被抓，那捏氣泡紙是不是也犯法？」、「這國家超不真實」。也有人質疑BBC為何報導這類小案件，「欸？這種事也能上BBC？」、「我們有更嚴重的問題需要關心」、「BBC是不是太閒了？」

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