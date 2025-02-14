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    威脅採取制裁和軍事行動 范斯：若普廷不同意烏克蘭協議

    美國副總統范斯近日接受外媒專訪表示，若普廷不接受確保烏國長期獨立的和平協議，華盛頓可能對莫斯科實施制裁、採取潛在的軍事行動。（路透資料照）

    美國副總統范斯近日接受外媒專訪表示，若普廷不接受確保烏國長期獨立的和平協議，華盛頓可能對莫斯科實施制裁、採取潛在的軍事行動。（路透資料照）

    2025/02/14 15:48

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日分別與俄羅斯總統普廷及烏克蘭總統澤倫斯基通電話，他稱2人皆渴望和平。對此美國副總統范斯近日接受外媒專訪表示，若普廷不接受確保烏國長期獨立的和平協議，華盛頓可能對莫斯科實施制裁、採取潛在的軍事行動。

    據《路透》引述《華爾街日報》報導，范斯當地時間13日受訪時透露，美國擁有「經濟與軍事上的施壓工具」可用於對付普廷。 川普12日先後與普廷和澤倫斯基通話，並指示美國官員啟動談判來結束這場長達近3年的衝突。

    針對川普通話，有些烏克蘭民眾擔心美國可能會在談判中犧牲烏國利益。特別是美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）12日出席在比利時布魯塞爾北約（NATO）總部舉行的烏克蘭軍事盟友會議表示，烏國想將邊界恢復至2014年之前舊國界的想法，是不切實際的目標，華盛頓也認為烏國加入北約並不實際。

    不過，川普14日於白宮透露，烏克蘭將參與與俄羅斯的和平談判，基輔將在與莫斯科就結束戰爭進行的任何和平談判中擁有一席之地。

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