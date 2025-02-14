小羅勃甘迺迪掌舵衛生部 美食品與製藥業動盪時代來臨

小羅勃甘迺迪任美國衛生部長人事案，獲參議院通過。（路透）

2025/02/14 14:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國會參議院13日以52:48票險勝確認小羅勃甘迺迪（RFK Jr.）擔任衛生及公共服務部（HHS）部長。

這位出身政治世家、以反疫苗言論聞名的爭議人物，將掌管每年超過1.5兆美元預算的龐大體系，其政策方向正引發製藥與食品業界前所未有的衝擊波。據《Politico》報導，小羅勃甘迺迪的計畫被認為可能對美國公共衛生及相關產業帶來徹底變革。

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首先，小羅勃甘迺迪長期質疑疫苗安全性，其反疫苗言論曾動搖過公眾對免疫接種的信心。儘管他在聽證會中承諾不撤銷現有疫苗許可，但其要求加強安全審查的立場已導致莫德納、輝瑞等藥廠股價下跌。專家警告，此舉可能引發新一輪疫苗猶豫，重演麻疹疫情復燃的危機。同時，對於肥胖治療中的GLP-1藥物，甘迺迪持保留態度，主張應優先推動飲食與運動管理，這將使得聯邦醫療保險對此類藥物給付的覆蓋面縮減，進而使數百萬慢性病患者面臨治療難關。

此外，《紐約時報》分析，利用《降低通膨法案》賦予的藥價談判權，小羅勃甘迺迪可能採取激進策略，若將美國藥價與歐洲掛鉤，將直接壓縮藥廠利潤，對製藥業長期研發投資產生負面影響。

在食品領域，小羅勃甘迺迪計劃禁用歐盟已禁止的多達700種食品添加物，首波目標鎖定兒童穀物中常見的人工色素及速食產品中使用的工業油品。此舉迫使麥當勞、家樂氏等企業必須改良配方，短期內更換成本可能達營收的3%~5%。同時，他主張翻修美國食品暨藥物管理局（FDA）的「公認安全」（GRAS）標準，要求業者舉證添加物安全性，這將進一步提高食品生產門檻。不過，校園午餐健康化政策雖獲營養專家支持，但也可能對農業原料（如馬鈴薯、玉米等）的供應鏈帶來衝擊，引發農業州經濟擔憂。

小羅勃甘迺迪的另類科學傾向也是一大隱憂。他曾否認Wi-Fi致癌、質疑自來水添加氟化物防齲功效，若這些言論影響政策制定，將可能削弱FDA等機構的監管專業性，降低公眾對食品安全與藥品審查的信任。瑪莉安·內斯特等學者擔心，若他揚言裁撤FDA營養部門，將使得科學治理成為雙刃劍，不僅可能推動產業調整，也可能留下監管漏洞。

《紐時》指出，此次人事任命顯示，美國政治光譜正發生重大重組。川普為鞏固與小羅勃甘迺迪的聯盟，甚至不惜背離傳統支持藥廠與食品商的路線；而部分科技巨頭，如馬斯克旗下的「政府效率部」（DOGE）已進駐聯邦醫療保險（Medicare）部門，預示著「科技＋民粹」的新型監管模式正在形成。這種模式在推動改革的同時，也帶來政策執行上的不確定性。另一方面，小羅勃甘迺迪的行政管理經驗不足，如何依賴專業團隊落實政策，將是改革成功與否的關鍵。

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