日美簽署合作備忘錄 收集二戰「阿圖島戰役」日軍遺骨

1943年5月，阿圖島戰役爆發，美軍試圖奪回自1942年10月便被日軍佔領的失土。（美聯社資料照）

2025/02/14 14:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本政府部門透露，為收集二戰太平洋戰爭時期「阿圖島戰役」（Battle of Attu）的日軍部隊遺骨，已與美國政府簽署了合作備忘錄，將齊力展開相關作業。

阿圖島戰役是太平洋戰爭中發生在阿留申群島（Aleutian Islands）阿圖島（Attu Island）的一場激烈戰役，是二戰中唯一在美國本土爆發的陸上戰鬥。

請繼續往下閱讀...

厚生勞動省14日接受《共同社》採訪稱，日本政府曾在1953年展開正式收集工作，運回了318具遺骨。阿圖島被指定為環境保護區，因此本次行動須徵得美方協助，展開環境影響評估等遺骨挖掘的事前準備工作。

厚生勞動省指出，備忘錄於去年11月完成簽署，最快今年夏天啟動調查工作，並向美方提交環評計劃。由於阿圖島氣候條件嚴苛，登島僅限夏季，因此完成調查預計需耗時約3年。

此外，挖掘工作需要的基礎設施也將進一步協調，厚生勞動省考慮接受美方的物資和人員支援。同時，早期駐守當地美軍所遺留的基地設施也會重新整修並利用。龐大支出將由日本政府全額負擔。

去年8月，厚生勞動省官員和「遺屬會」（遺族家屬協會）相關人士赴阿圖島調查道路等情況時，運回了2具遺骨。今年1月下旬，美國阿拉斯加州當局公布遺骨鑑定報告，顯示其為日籍陣亡者的可能性相當高，近日將在日本展開DNA鑑定並詳細分析。

阿圖島戰役爆發於1943年5月，美軍試圖奪回自1942年10月便被日軍佔領的阿圖島。激戰中，日軍部隊約2600人陣亡，美軍則有549人陣亡。該戰役也因日本帝國陸海軍最高統帥機關「大本營」首次使用「玉碎」一詞而廣為人知。

1943年5月，阿圖島戰役爆發，美軍試圖奪回自1942年10月便被日軍佔領的失土。（美聯社資料照）

阿圖島為美國環境保護區，目前無人居住。（美聯社資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法