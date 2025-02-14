為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日美簽署合作備忘錄 收集二戰「阿圖島戰役」日軍遺骨

    1943年5月，阿圖島戰役爆發，美軍試圖奪回自1942年10月便被日軍佔領的失土。（美聯社資料照）

    1943年5月，阿圖島戰役爆發，美軍試圖奪回自1942年10月便被日軍佔領的失土。（美聯社資料照）

    2025/02/14 14:39

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府部門透露，為收集二戰太平洋戰爭時期「阿圖島戰役」（Battle of Attu）的日軍部隊遺骨，已與美國政府簽署了合作備忘錄，將齊力展開相關作業。

    阿圖島戰役是太平洋戰爭中發生在阿留申群島（Aleutian Islands）阿圖島（Attu Island）的一場激烈戰役，是二戰中唯一在美國本土爆發的陸上戰鬥。

    厚生勞動省14日接受《共同社》採訪稱，日本政府曾在1953年展開正式收集工作，運回了318具遺骨。阿圖島被指定為環境保護區，因此本次行動須徵得美方協助，展開環境影響評估等遺骨挖掘的事前準備工作。

    厚生勞動省指出，備忘錄於去年11月完成簽署，最快今年夏天啟動調查工作，並向美方提交環評計劃。由於阿圖島氣候條件嚴苛，登島僅限夏季，因此完成調查預計需耗時約3年。

    此外，挖掘工作需要的基礎設施也將進一步協調，厚生勞動省考慮接受美方的物資和人員支援。同時，早期駐守當地美軍所遺留的基地設施也會重新整修並利用。龐大支出將由日本政府全額負擔。

    去年8月，厚生勞動省官員和「遺屬會」（遺族家屬協會）相關人士赴阿圖島調查道路等情況時，運回了2具遺骨。今年1月下旬，美國阿拉斯加州當局公布遺骨鑑定報告，顯示其為日籍陣亡者的可能性相當高，近日將在日本展開DNA鑑定並詳細分析。

    阿圖島戰役爆發於1943年5月，美軍試圖奪回自1942年10月便被日軍佔領的阿圖島。激戰中，日軍部隊約2600人陣亡，美軍則有549人陣亡。該戰役也因日本帝國陸海軍最高統帥機關「大本營」首次使用「玉碎」一詞而廣為人知。

    1943年5月，阿圖島戰役爆發，美軍試圖奪回自1942年10月便被日軍佔領的失土。（美聯社資料照）

    1943年5月，阿圖島戰役爆發，美軍試圖奪回自1942年10月便被日軍佔領的失土。（美聯社資料照）

    阿圖島為美國環境保護區，目前無人居住。（美聯社資料照）

    阿圖島為美國環境保護區，目前無人居住。（美聯社資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播