去年10月疑遭部屬槍擊！中國湖南公安局長李長躍被免職

去年10月傳出遭槍擊的中國湖南省邵陽市副市長、公安局長李長躍，其個人資料已從官方網站刪除。（圖擷自網路）

2025/02/14 12:16

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕去年10月傳出遭槍擊的中國湖南省邵陽市副市長、公安局長李長躍，其個人資料已從官方網站撤下。

綜合媒體報導，邵陽市人民政府網站副市長一欄，李長躍的姓名已被刪除；邵陽市公安局官網「領導簡介」一欄，局長也空白，表明李長躍已被免職。

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港媒《星島日報》14日報導了李長躍被免職的消息。報導指出，去年10月1日，中國網路流傳邵陽市公安局舉行升旗典禮期間發生槍擊事件，公安局長李長躍受重傷、送醫搶救。網傳開槍者是1名特警，犯案後飲彈自戕。

然而截至目前，中國官方仍未正式通報或回應該事件。10月1日為中國國慶日。

港媒《明報》去年10月2日引述知情人士報導上述槍擊事件。據報導，10月1日早晨邵陽市公安局舉行升旗典禮，公安局長李長躍在現場遭槍擊，導致重傷送院。知情人士指，1名隸屬「獵豹突擊隊」警員開了數槍，包括向局長開了2槍，隨後開槍自盡。

「獵豹突擊隊」是邵陽公安局巡邏特警支隊特警第2大隊，成立於2008年，主要負責維穩、處理突發事件和反恐防暴等工作，號稱「公安鐵軍」。

公開資料顯示，李長躍現年52歲，擁有法學碩士學位，曾在湖南省郴州市公安系統任職。2021年調到邵陽市後，李長躍擔任副市長兼公安局長，直至近日被免職。

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