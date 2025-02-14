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    男遭同住病患持牙刷刺死 醫院院長和醫生聯手騙家屬「死於肺炎」被逮

    日本青森縣八戶市道之國紀念醫院內一名73歲男性病患，前年3月遭同病房59歲病患用牙刷刺傷多處致死，然院方竟對死者家屬稱是因為「死於肺炎」，甚至開立偽造死亡證書。（圖擷自Google地圖）

    日本青森縣八戶市道之國紀念醫院內一名73歲男性病患，前年3月遭同病房59歲病患用牙刷刺傷多處致死，然院方竟對死者家屬稱是因為「死於肺炎」，甚至開立偽造死亡證書。（圖擷自Google地圖）

    2025/02/14 12:58

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕太扯！日本青森縣八戶市道之國紀念醫院內一名73歲男性病患，前年3月遭同病房59歲病患用牙刷刺傷多處致死，然院方竟對死者家屬稱是因為「死於肺炎」，甚至開立偽造死亡證書，當地警方以涉嫌隱埋罪展開調查，今日逮捕61歲時任院長石山隆、被害者時任60歲主治醫生石山哲，2人是兄弟。

    綜合《NHK》等日媒報導，當地警調人員表示，73歲男子高橋生悅與59歲男子住在青森縣八戶市「道之國紀念醫院」同間病房，然而2023年3月12日深夜73歲男子遭59歲病患持牙刷多次刺傷臉部、身體等其他部位後躺在病床上，隔日宣告死亡。另，59歲男子隨後被判入獄17年。

    警方指出，道之國紀念醫院時任院長和被害者主治醫生得知事實後未立即報警，而是準備一份偽造死亡證書，告知家屬是死於「肺炎」。據家屬指出，他們接獲醫院致電稱「男子輕微摔倒，我們現在將給他輸氧」，然當他們趕赴醫院，男子已去世，醫院也未給進一步的解釋。

    此外，向警方報案的並非醫院，而是1名相關人士，且自確認該男子死亡後已過了8個多小時。

    警方鑑於這些情況，在謀殺案發生1個月後搜查醫院，以醫院涉嫌試圖隱埋為由展開調查，經查確定時任的院長石山隆（兄）、時任主治醫師石山哲（弟）共謀，明知高橋生悅是在醫院內遭到殺害仍未通報。

    當地媒體提及，青森縣警今上午9時30分前往石山龍位於八戶市住家搜查，約1小時後，石山隆從家中走出進入調查車輛，上午9點多開始搜查道之國紀念醫院，約20多名調查員進入正門區域，醫院的使用者、職員們露出了不安的表情。

    青森電視台中午12點37分報導提及，警方剛逮捕石山哲，他涉嫌包庇2023年3月醫院發生以牙刷為凶器的殺人案的兇手，石山隆也因涉嫌窩藏罪犯被逮捕。

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