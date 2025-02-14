為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    克宮：烏克蘭將以某種方式參與和談 蒲川會時間待定

    2025/02/14 01:21

    〔中央社〕俄羅斯總統府克里姆林宮今天表示，烏克蘭將「以某種方式」參與終結俄烏3年衝突的和談。克宮還說，有關總統蒲亭與美國總統川普的面對面會談，尚未就時間、地點取得共識。

    法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天接受俄羅斯國營電視台訪問時說：「烏克蘭當然會以某種方式參與談判。」

    培斯科夫稱，和談會有一軌是「俄美雙邊路線」，而另一軌談判會跟「烏克蘭參與有關聯」。

    他並未說明這是否涉及俄烏官員直接談判。

    美國總統川普（Donald Trump）昨天分別與俄烏2國領導人通話，各持續超過1小時。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天稍早表示，川普原本希望在同一通電話中跟澤倫斯基及蒲亭（Vladimir Putin）對話。

    路透社報導，澤倫斯基今天也說，美俄若在沒有烏克蘭參與的情況下，就烏國命運敲定雙邊協議，烏方不會接受協議。

    另外，川普昨天表示，他跟蒲亭可能在沙烏地阿拉伯會面。但培斯科夫今天說，有關蒲川會的細節，還沒跟川普取得共識。美俄雙方都說正在努力籌備。

    培斯科夫說：「目前還沒做出決定，不管是工作層級或最高層級都沒有。…籌備這類會議當然需要時間，可能會花幾週、1個月或數個月。」1140214

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播